我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿提米絲2號幕後要角 林琪兒最懂太空人重返地球感受

日本京都男童命案 繼父承認殺害男童 稱獨自棄屍

針灸界「反乾針」 21日赴州府抗議法案

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州針灸聯盟（California Acupuncture Coalition）...
加州針灸聯盟（California Acupuncture Coalition）成員及韓裔中醫團體代表，日前齊聚展示聯合抗議AB 2497提案的共同立場。（受訪者提供）

加州立法機構正審議AB 2497法案，擬擴大物理治療師執業範圍至針刺操作，引發針灸專業界強烈反彈。美國中醫公會（AACMA）與全美針灸師公會（AMUAA）等多個團體宣布，將於21日聯合動員業界人士赴加州首府沙加緬度出席立法聽證會，並同步展開遊說活動，阻止法案推進。

AB 2497法案擬授權物理治療師執行「乾針（dry needling）」操作，並將其定義為「為評估及治療神經肌肉系統而進行組織穿刺」。針灸界指出，此類侵入性操作，本質與針灸無異，依加州法律，應由完整受訓並持照的針灸師執行。現行制度要求針灸師接受至少四年專業教育，包含逾2000小時理論課及近1000小時臨床實習。業界憂心，AB 2497通過，將讓未受系統訓練者進行「乾針」操作，提升氣胸、神經損傷及感染等醫療事故風險，危及公眾健康。

多個針灸團體強調，加州現有逾萬持照針灸師，醫療供給充足，並不存在服務可及性不足問題，放寬侵入性操作門檻，實無必要。除出席聽證外，各團體亦呼籲民眾主動聯繫所在選區州議員，表達對AB 2497的反對立場。

加州商業與專業委員會（Business and Professions Committee）聽證會將於21日上午9時在州議會舉行。美國中醫公會表示，此次聽證是阻止法案通過的關鍵防線，呼籲執照針灸師、在校師生、受益患者及各界支持者即刻行動，集體出席發聲。

針對此次立法爭議，在洛杉磯執業多年的中醫師于家山指出，針灸界歷次反乾針行動，本質屬防禦性策略，即便局部取得成功，亦難以改變針灸職業在美國醫療體系中的結構性處境。

加州針灸聯盟（California Acupuncture Coalition）...
加州針灸聯盟（California Acupuncture Coalition）成員及韓裔中醫團體代表，日前齊聚展示聯合抗議AB 2497提案的共同立場。（受訪者提供）

加州 洛杉磯

上一則

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

下一則

巴洛阿圖買房成本 比租屋高5.6倍

延伸閱讀

加州法案擬管制自駕計程車「出事須有人到場」業者稱形同遭禁

加州法案擬管制自駕計程車「出事須有人到場」業者稱形同遭禁
段旭民醫師逾20年經驗 針灸調理諮詢

段旭民醫師逾20年經驗 針灸調理諮詢
ADA訴訟增 鄭博仁律師：當心低價打包服務

ADA訴訟增 鄭博仁律師：當心低價打包服務
伊州推動公平車險 根據駕駛紀錄調整保費

伊州推動公平車險 根據駕駛紀錄調整保費
紐森擬扣56億教育經費 灣區學區組聯盟促州議會否決

紐森擬扣56億教育經費 灣區學區組聯盟促州議會否決

熱門新聞

英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
戴錡（中）為校園民歌50演出團隊到訪召開媒體見面會。（受訪者供圖）

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

2026-04-15 20:52
好市多面臨一宗集體訴訟，指控其違反加州續費法等相關法規。（本報檔案照）

好市多自動續約會員制 挨告

2026-04-08 02:13
「舊金山紀事報」百強餐廳名單出爐。粵菜餐館「四大天王」榮登榜首。（取自Four Kings網頁）

灣區百強餐廳揭曉 中餐館「四大天王」奪冠 這些名店落榜

2026-04-09 19:21
科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
聖塔克拉拉縣應對遊民問題的援助計畫「目的地：家園」，已獲廣泛認可，即將擴展至全加州甚至全美。(取自「Destination:Home」臉書)

由救援轉預防 聖塔克拉拉縣遊民政策奏效 將推向全美

2026-04-14 02:20

超人氣

更多 >
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯
習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰