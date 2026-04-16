針灸界「反乾針」 21日赴州府抗議法案

加州針灸聯盟（California Acupuncture Coalition）成員及韓裔中醫團體代表，日前齊聚展示聯合抗議AB 2497提案的共同立場。（受訪者提供）

加州 立法機構正審議AB 2497法案，擬擴大物理治療師執業範圍至針刺操作，引發針灸專業界強烈反彈。美國中醫公會（AACMA）與全美針灸師公會（AMUAA）等多個團體宣布，將於21日聯合動員業界人士赴加州首府沙加緬度出席立法聽證會，並同步展開遊說活動，阻止法案推進。

AB 2497法案擬授權物理治療師執行「乾針（dry needling）」操作，並將其定義為「為評估及治療神經肌肉系統而進行組織穿刺」。針灸界指出，此類侵入性操作，本質與針灸無異，依加州法律，應由完整受訓並持照的針灸師執行。現行制度要求針灸師接受至少四年專業教育，包含逾2000小時理論課及近1000小時臨床實習。業界憂心，AB 2497通過，將讓未受系統訓練者進行「乾針」操作，提升氣胸、神經損傷及感染等醫療事故風險，危及公眾健康。

多個針灸團體強調，加州現有逾萬持照針灸師，醫療供給充足，並不存在服務可及性不足問題，放寬侵入性操作門檻，實無必要。除出席聽證外，各團體亦呼籲民眾主動聯繫所在選區州議員，表達對AB 2497的反對立場。

加州商業與專業委員會（Business and Professions Committee）聽證會將於21日上午9時在州議會舉行。美國中醫公會表示，此次聽證是阻止法案通過的關鍵防線，呼籲執照針灸師、在校師生、受益患者及各界支持者即刻行動，集體出席發聲。

針對此次立法爭議，在洛杉磯 執業多年的中醫師于家山指出，針灸界歷次反乾針行動，本質屬防禦性策略，即便局部取得成功，亦難以改變針灸職業在美國醫療體系中的結構性處境。