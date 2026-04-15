舊金山華埠「新亞洲大酒樓」要拆了 改建長者公寓

華埠「新亞洲大酒樓」將拆除重建。（記者李怡╱攝影）

屹立舊金山 華埠多年的「新亞洲大酒樓」即將走入歷史。華協中心（CCDC）表示，該址預計於2027年拆除重建，未來將興建一棟15層樓高、包含175個住宅單元的可負擔性長者公寓，並保留餐飲功能，由現任東主蘇漢強持續經營，為華埠注入新的生活與社區功能。

根據CCDC規畫，新項目將以長者居住需求為核心，結合社區活動與餐飲空間，從2027年動工至住戶入住，整體工程預計約需四年時間。完工後，該建築不僅提供可負擔住房，也將成為華埠新的地標性建築。

對許多老僑而言，新亞洲不只是餐廳，更是人情往來的重要場域。蘇漢強表示，每年從1月至5月有上千桌宴請慶祝農曆新年，此舉也是華埠各大僑團、公所連結交流的一大盛舉。「這就是華人 社區的人情往來、鄉里鄉親的團結情誼，」他說，許多僑社的聯誼、慶祝與交流，都是在這樣的宴席中建立與延續。

華埠「新亞洲大酒樓」將拆除重建。（記者李怡╱攝影）

蘇漢強自2000年接手經營新亞洲，見證華埠興衰。疫情 期間，餐飲業重創，他為了保住跟隨自己超過20年的員工生計，決定將酒樓轉型為超市經營，讓員工得以繼續工作。

如今店內販售蔬果、調料與各式華人食材，成為附近居民日常採買的重要據點，也讓跟隨了20多年新亞洲的員工生活有所保障。

對於未來規畫，蘇漢強表示，在建設的四年期間，他會重新思考餐廳的定位與設計，「希望未來能更符合華人社區，特別是長者的早茶與聚餐需求。」他強調，早茶文化在華埠具有重要社交功能，不只是飲食，更是長者交流、維繫情感的重要方式。

該開發案的推動，歷經多年社區與政界努力，包括州參議員威善高（Scott Wiener）、州眾議員楊馳馬（Matt Haney ）、已故前市長李孟賢（Edwin Lee)等政界代表，以及CCDC長期投入，才逐步促成。

未來完工後，該建築將結合居住、餐飲與社區功能，在保留華埠文化脈絡的同時，回應長者住房與生活需求，被視為華埠邁向更新的重要里程碑。