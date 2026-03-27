手捏「鱷魚餐包」 在北加「台灣學校」吃到雲林古早味

「鱷魚餐包」炸完後的表皮粗糙有如鱗片紋路、以及鱷魚背脊「做花邊」的元寶樣式，因此得名。（記者王湘涵／攝影）

在北加州台灣會館裡的「台灣學校」，有一堂名為「煮食學台語」（Taigi Cooking）的囝仔課程，主打的不是「教」什麼？而是透過美食和味蕾，試圖以更生活、更有溫度的方式，拉近孩子和台灣的距離。

製作花邊，手工包「鱷魚餐包」。（記者王湘涵／攝影）

另舉行創意餐包比賽。（記者王湘涵／攝影）

鱷魚餐包－面臨失傳的雲林古早味（kó͘-chá-bī）

一道許多台灣人都未必熟悉的雲林傳統小吃－「鱷魚餐包」，由於名字吸睛、引人好奇，課程也吸引了許多家庭與孩子一起加入，全程從食材到操作都以台語講解，除了沈浸式感受食物的色香味之外，也帶領大家了解其背後的文化意義。

「鱷魚餐包」是台灣雲林麥寮獨特的在地點心，外型長條彎曲、炸完後金黃酥脆狀似元寶，原本在廟會、市集或老麵包店裡才看得到。然而鱷魚餐包裡並沒有鱷魚，包的是花生和糖，也叫做「塗豆仁餐包」；「塗豆仁」（thô͘-tāu-jîn）是台語花生的意思，唸快一點諧音跟台語的「鱷魚」（kho̍k-hî）很像，再加上炸完之後的表皮粗糙有如鱗片紋路、以及鱷魚背脊「做花邊」的元寶樣式，因此得名。

相傳麥寮拱範宮開山祖師純真璞禪師，在渡台期間遭遇風浪，幸得媽祖庇佑，當時就是用盛產的小麥和土豆為原料，做成半月型的餐包祭拜，「鱷魚餐包」便成為麥寮人代代戶戶皆會製作的供品。然而根據雲林縣麥仔簝文化協會指出：三十歲以下的麥寮年輕人，有些甚至沒吃過這項傳統點心，更遑論製作經驗了。

授課的阿嬌老師分享：「這是我小時候會跟著家人動手做的食物，如今在北加州的台灣會館，可以用台灣的語言教孩子們重現這份古早味，真是太好了！」

「浸水式」學習，廚房中充滿了台語，讓孩子在做的過程中自然吸收。（記者王湘涵／攝影）

小孩自己擀碎花生。（記者王湘涵／攝影）

不想教台語 「聽無」也可以

這堂「煮食學台語」課程最大的特點是：零基礎也可以！有的孩子從小聽台語長大，有的完全「聽無」，但在料理的過程中，大家都能找到參與感。

偉柏老師回憶，在2019年初到北加州時疫情爆發，他們發現當地台灣會館已有語言與文化課程，但下一代孩子的台語接觸仍然有限。「看著自己10歲、7歲的孩子，我突然意識到，如果不刻意創造機會，語言與文化會慢慢斷掉。」於是決定設計一堂即便聽不懂台語也能動手做的課程，讓語言自然融入生活。「那就來煮食吧！語言不能勉強，但可以用『浸水式』學習（chìm-chúi-sek ha̍k-sip），孩子在做的過程中自然吸收。」

自己起油鍋炸。（記者王湘涵／攝影）

台灣雲林麥寮獨特的在地點心「鱷魚餐包」。（記者王湘涵／攝影）

課程特色：節慶和文化主題通通入菜

為了讓上課流程更安全順暢，在課程的規劃上也是煞費苦心。除了事先練習外，還加入與文化、節慶相關的議題。Beng Han老師舉例：「比如我們二月底的時候有煮「魷魚粥」，跟孩子們說說二二八的故事；在四月份清明節的時候製作潤餅；農曆五月五日左右包粽子，讓大家知道節氣走到端午了。」

對孩子而言，課程是一種既有趣又實際的學習。初次參加的小朋友說：「本來擔心會聽不懂，但可以理解老師的動作，很好玩！」一位經常參加的10年級孩子則表示：台語對自己來說很有「文化意義」。

比起語言能力，老師更在意孩子是否開始對「台灣」有感覺。有家長分享：「小孩生日想吃的餐點，竟然都是台灣菜！」

隨課舉辦趣味的小食神競賽。（記者王湘涵／攝影）