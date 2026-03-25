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「戀念台灣」 僑委會海外子女短期入學體驗計畫 報名

記者王湘涵／舊金山東灣報導
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「戀念台灣」可於台灣時間2026年3月23日至4月14日至僑委會「僑務活動報名系統」申請。（取材自僑務委員會官方網站）
「戀念台灣」可於台灣時間2026年3月23日至4月14日至僑委會「僑務活動報名系統」申請。（取材自僑務委員會官方網站）

「115學年度戀念台灣」—海外僑民兒童或少年至校短期體驗計畫，活動時間約5至30個上課日，依學校行事曆安排；申請對象為6至15歲、父或母具中華民國國籍的海外僑民子女，可於台灣時間2026年3月23日至4月14日至僑委會「僑務活動報名系統」申請，學生將依年齡安排並媒合學校至適當年級隨班就讀。

對許多在海外成長的孩子而言，對台灣的認識多半停留在返鄉探親的片段記憶。為讓僑民子女能有機會更深入接觸在地文化，僑務委員會與教育部國民及學前教育署共同舉辦「戀念台灣」短期入校體驗活動，開放6至15歲海外僑民子女，在返台期間進入國中、國小校園，隨班上課、參與日常生活，從校園中認識台灣。

115學年度計畫合作的學校涵蓋全台20個縣市、逾80所國中小參與，包括北、中、南、東及離島地區，規模較往年持續擴大。不同區域各具特色，讓學生在同樣的「上學」情境中，體驗多元台灣面貌。北部資源豐富、課程多元，結合科技與雙語教育；中部傳統與現代兼具，常將生活教育融入地方文化之中；南部校園氛圍活潑，人際互動熱絡；東部好山好水，融入自然環境與原住民族文化；離島地區則展現海洋與歷史特色，校園規模小但互動緊密。讓學生在短時間內體驗多元台灣樣貌。

「戀念台灣」可於台灣時間2026年3月23日至4月14日至僑委會「僑務活動報名系...
「戀念台灣」可於台灣時間2026年3月23日至4月14日至僑委會「僑務活動報名系統」申請。（取材自僑務委員會官方網站）

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