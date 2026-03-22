我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗報復預告驚現危險關鍵字 美智庫：恐影響中東1億人

好萊塢女星瘋「獵奇美容」 貝嫂鳥糞敷臉、黛咪摩爾愛用水蛭唾液

APAPA攜「木星號花車」 閃耀舊金山新年遊行

APAPA媒體部╱供稿
聽新聞
test
0:00 /0:00
APAPA成員等登上木星號合影。(APAPA媒體部提供)
APAPA成員等登上木星號合影。(APAPA媒體部提供)

日前，西半球規模最大、歷史最悠久的亞洲以外農曆新年慶典—2026年舊金山中國新年遊行盛大舉行。美國亞太裔公共事務聯盟（APAPA）攜以紀念鐵路華工為主題的「木星號花車」驚豔亮相，以流動的歷史敘事致敬先輩、聯結社區，成為本屆遊行中極具分量的文化與歷史符號。

本屆遊行在舊金山核心街區啟幕，全程1.3英里，吸引逾百萬民眾現場參與，ABC7電視台全程直播報導。作為深耕亞裔社區權益與公共事務的核心組織，APAPA此次集結近20名骨幹成員組成遊行隊伍，成員跨越族裔、職業背景，不少人長途跋涉奔赴現場，以實際行動踐行組織使命。

遊行現場，APAPA「木星號花車」成為焦點。花車以19世紀橫貫北美大陸的鐵路為靈感，將蒸汽機車造型與亞裔歷史記憶深度融合，命名「木星號」致敬當年推動鐵路建設的核心動力，更象徵亞裔先輩堅韌不拔的開拓精神。花車細節彰顯歷史厚重感，車身複刻鐵路華工勞作場景，鑲嵌的鐵軌、鉚釘、工具等元素，還原華工們以血汗澆築鐵路的艱辛；燈光在夜色中映襯著機車的輪廓，與遊行街道的紅燈籠、舞龍舞獅交相輝映，讓百年前的奮鬥故事在當代街頭鮮活呈現。

此次遊行，APAPA不僅收穫社區民眾的熱烈掌聲，更獲得舊金山政界高度關注。州參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山議長孟達文（Rafael Mandelman）、議員陳小焱（Chyanne Chen）等多位民選官員登上花車並肩遊行。威善高2016年起代表舊金山及聖馬刁縣北區，長期聚焦住房、民權等議題；孟達文身為議長，深耕社區公共服務；陳小焱2025年就職，是亞裔參政的重要力量。官員的參與凸顯APAPA與市政深度合作，彰顯亞裔社區的重要地位。

遊行圓滿成功，仰賴幕後團隊全力付出。APAPA舊金山分會負責人Chris Do牽頭統籌本地協調工作、Jaimie Leonard全程負責後勤保障、Aaron Wedra與Huron Liverman承擔花車從尹氏莊園到舊金山的往返運輸與安全守護任務。尹氏莊園API文化中心Beth Gasang與Victor Melendres提供關鍵支援，為花車籌備與落地保駕護航。此外，ABC7電視台主持人Kristen Sze、David Louie團隊全程報導，讓APAPA歷史致敬與社區精神傳遞至更廣範圍；舊金山中華總商會主席Rodney Fong、遊行總監Tong Lau組織統籌，也為活動順利舉辦奠定基礎。

APAPA創辦人兼榮譽主席尹集成（CC Yin）、全國管委會主席Joe Johal、副主席兼執行長Paul Hsu、運營總裁Kris Concepcion聯合發表致謝聲明，向所有參與者、支持者致以誠摯謝意。「木星號花車」不僅是對鐵路華工犧牲與奉獻的銘記，更提醒世人亞裔先輩以勞動塑造美國、以堅韌融入主流的歷史貢獻；APAPA將以此次遊行為契機，持續推動亞裔社區領導力建設、公民參與與公共服務，傳承先輩精神，為亞裔爭取更公平的發展空間。

主賓登上木星號合影。(APAPA媒體部提供)
主賓登上木星號合影。(APAPA媒體部提供)

舊金山

上一則

舊金山灣區旅遊冒險展 台灣館茶館氛圍吸引主流品茗

下一則

中華聯誼會創會一甲子 藝文悠揚慶交接

延伸閱讀

舊金山圖書館跨州共讀計畫「一書一岸」 西岸規模最大

舊金山圖書館跨州共讀計畫「一書一岸」 西岸規模最大
舊金山4國會眾議員候選人 華埠首度同台辯論

舊金山4國會眾議員候選人 華埠首度同台辯論
陷財困 康尼島美人魚遊行今年恐停辦

陷財困 康尼島美人魚遊行今年恐停辦
聖派翠克節遊行3月17日曼哈頓登場 MTA加開列車嚴禁帶酒

聖派翠克節遊行3月17日曼哈頓登場 MTA加開列車嚴禁帶酒
州府大樓「金馬獻瑞」 官員與華社同歡

州府大樓「金馬獻瑞」 官員與華社同歡

熱門新聞

亞裔女孩搬離加州，德州生活幾年後又想回到加州。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

2026-03-16 13:34
劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵/攝影）

冬奧金牌劉美賢為何受全美追捧？ 史大教授分析原因

2026-03-13 02:20
王祖賢人生三部曲：從銀幕女神到弘揚中醫文化，將在矽谷開設艾灸文化館。右為楊磊。（記者李怡╱攝影）

王祖賢人生三部曲：將在矽谷開設艾灸文化館

2026-03-15 21:17
醫療保健業是灣區新增職位最大來源。圖為凱瑟醫療集團位於庫比蒂諾的醫院。(谷歌地圖)

投千份履歷進不了科技業 她轉行反而更好找工作

2026-03-17 15:20
Trader Joe's復活節馬卡龍四色迷你托特包，今日開賣！(記者王湘涵／攝影)

Trader Joe's復活節限定配色迷你包重磅回歸 民眾瘋搶

2026-03-17 17:06
全球頂尖高等學府史丹福大學，竟有38%大學部學生登記為殘障人。(谷歌地圖)

比率太嚇人 史丹福近四成大學生登記為殘疾者

2026-03-14 21:07

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場