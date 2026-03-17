「罪人」獲奧斯卡4大獎 東灣人大贏家

獲得本屆奧斯卡最佳原著劇本獎的庫格勒（左一）和最佳攝影獎的阿卡帕（右二）皆來自東灣。（美聯社）

儘管「罪人」(Sinners)一片未能拿下今年第98屆奧斯卡 金像獎最佳電影大獎，但這部電影和東灣地區無疑都是大贏家，因為最佳攝影和最佳原著劇本的得主都來自東灣。

舊金山紀事報報導，3月15日，來自屋崙的庫格勒(Ryan Coogler)憑他所執導的電影「罪人」摘下最佳原著劇本獎，這是他職業生涯中的首座奧斯卡小金人。而該片攝影指導、在丹維爾(Danville)長大的阿卡帕(Autumn Durald Arkapaw)則榮獲最佳攝影獎，更是奧斯卡史上首位獲此殊榮的女性。該片還獲得最佳男主角獎(麥可B喬丹)和最佳原創音樂獎。

庫格勒上台領獎致辭時先向台下嘉賓打預防針，笑說：「我在加州屋崙和列治文市長大，我們那裡的人話都很多。」

庫格勒先感謝華納兄弟公司和其製作團隊，最後感謝他的家人，包括他的妻子暨聯合製片人辛齊(Zinzi Coogler)。

最佳男主角得獎人麥可B喬丹在致辭時給予庫格勒特別的讚譽。他對庫格勒說：「你是一個非常、非常傑出的人，能稱你為合作夥伴和摯友，我深感榮幸。是你給了我機會和空間，讓我得以被世人看見。」

擁有菲律賓和克里奧(Creole)血統的攝影師阿卡帕在今年奧斯卡金像獎上創造歷史，不僅是奧斯卡98年來第四位獲得該獎項提名的女性，更是首位獲此獎提名的少數族裔女性，最終更一舉奪下獎座。

阿卡帕領獎時緊握小金人說：「每當我向萊恩(庫格勒)道謝，他總是說：『不，應該是我謝謝你，謝謝你相信我，以及對我的信任。』」她還感謝兩位啟蒙導師，資深攝影師庫拉斯(Ellen Kuras)和莫里森(Rachel Morrison)。

阿卡帕還說：「能站在這裡我深感榮幸，如果沒有大家，我不可能走到這裡。我是真的、真的發自內心這麼說。在這整個活動中，我從所有女性身上感受到滿滿的愛。」

「罪人」是阿卡帕繼「黑豹2」(Black Panther: Wakanda Forever)之後與庫格勒合作的第二部電影。阿卡帕的第一部電影作品是與大導演柯波拉孫女吉雅‧柯波拉(Gia Coppola)合作的「巴洛阿圖」(Palo Alto)。