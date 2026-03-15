母親抗疫故事入戲 王應中拍成電影「裹屍袋」

王應中本科畢業於上海電影學院，曾在Base FX參與「Ms. Marvel」等項目製作協調工作，熟悉國際視效流程與跨語言溝通。(王應中提供)

就讀於好萊塢 南側Loyola Marymount大學的華人青年導演王應中，近日完成了其首部個人電影「Body Bag」（裹屍袋）的拍攝。他向本報表示，「裹屍袋」取材於他在中國的真實生活，經過反覆打磨和在地化改編，在異國他鄉的美國完成重生。這部影片正在申請多個電影獎，有機會成為電影圈的一匹黑馬。

「這是一段關於責任、創傷與人性選擇的時代回望。」王應中告訴本報。

王應中表示，母親本職是婦產科醫生，2020年疫情初期被臨時調往核酸檢測的一線崗位，長期離家的生活與連續數十天高負荷的工作，壓得母親喘不過氣，而同樣在體制內工作的父親，也在工程一線堅守。

「父母整整三個月不在家」，王應中回憶，他沒有失去親人，卻見證至親在極端環境下的身心耗竭，也看見社會輿論與個體情緒的撕裂。這段經歷，成為「裹屍袋」的精神原點。

影片「裹屍袋」講述一名婦產科醫生被調往停屍間支援，在連續30餘天高壓工作後，疲憊的身心與職業操守間相互拉扯，將主人公推向崩潰的邊緣。她想離開，卻因承諾與責任選擇留下；她嘗試與領導溝通，卻在制度與現實中失語。

王應中表示，「為集體犧牲」的東方價值觀，與美國社會強調個人感受與自我優先的文化語境並置，讓角色在兩種倫理框架中掙扎。最終，他為美國版本設計了不同於中國原型的結局——在職業崇高之外，也必須正視個體的情感需求。這種改編，不是妥協，而是對文化差異的理解與尊重。

王應中表示，從2021年構思到2025年定稿，劇本歷經八稿修改。為了本土化改編，他查閱2020年洛杉磯醫療體系資料，訪談一線醫護人員，研究疫情期間的實際流程與規範，力求在真實基礎上完成戲劇化建構。拍攝動員約30名主創與50人規模的劇組，全部資金來自他多年打工與拍攝短劇的積蓄。兼為導演與出資人，他統籌製片體系與預算分配，在美式製片制度下完成創作。這種從導演中心到製片協調的轉換，鍛鍊了他對不同產業模式的理解。

王應中表示，他關注的問題始終未變：人為何在社會中感到痛苦？職業壓力、同儕競爭與制度框架如何塑造個體命運？

他受宮崎駿的人與自然關係、諾蘭的宏大敘事與李滄東對社會議題的凝視所啟發，嘗試在個人故事中折射結構性問題。對他而言，電影不是情緒宣洩，而是理性反思與公共對話的入口。

王應中本科畢業於上海電影學院，曾在Base FX參與「Ms. Marvel」等項目製作協調工作，熟悉國際視效流程與跨語言溝通；亦在北京國際電影節項目實驗室擔任執行實習生，參與項目評選與對外推介。在洛杉磯，他擔任過超過25部學生作品的副導演、燈光師與聲音設計等職務，對片場協作與敘事實踐均有系統掌握。

「裹屍袋」目前已完成拍攝與粗剪，進入聲音與調色後期階段，計畫投遞國際影展。這部作品既是他對疫情時代的回望，也是對跨文化倫理困境的藝術回應。王應中以真實經驗為底，以國際視野為框，在東西方價值交會之處建構敘事，展現出兼具創作深度與產業能力的電影人潛質。對於一位立志在全球影像語境中發聲的年輕導演而言，這不僅是一部畢業作品，更是一份面向世界的創作宣言。