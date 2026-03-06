我的頻道

灣區老字號品牌「生計烘焙」都布林開新店 拓展東灣市場

記者夏彥／都布林報導
生計烘焙都柏林新店開業，灣區老字號拓展東灣市場。（記者夏彥╱攝影）
灣區知名華人烘焙品牌生計烘焙（Sheng Kee Bakery）5日在東灣都布林市舉行新店開業典禮，吸引不少居民與顧客前來捧場。這家創立近50年的老字號品牌持續在灣區拓展版圖，目前全灣區已有13家分店，此次進駐都布林，也為當地社區帶來更多亞洲風味烘焙選擇。

開業當天店內張燈結彩，紅黃氣球與喜慶裝飾營造出熱鬧氛圍。店家並推出開業優惠活動，前100位在剪綵後消費的顧客可免費獲得一盒蛋撻，每人限領一盒，吸引不少民眾一早前來排隊，現場氣氛熱絡。

生計烘焙表示，品牌在灣區經營已將近半世紀，目前由第三代Arthur Kao參與管理與發展。從最初的華人社區麵包店，到如今在灣區多地設立分店，生計不僅保留傳統港式與台式烘焙特色，也持續推出符合當地顧客口味的產品，希望讓更多人品嚐到亞洲烘焙文化。

開業儀式上，多位地方政要與社區代表到場祝賀，包括都布林市長代表Kathy Zhu、都布林市議員Michael McCorriston、都布林前市長、現任灣區捷運（BART）董事Melissa Hernandez，以及歐化廣場合作夥伴Karen Kam等人。

Kathy Zhu代表市府向生計烘焙新店開業表示祝賀。她指出，都布林近年人口持續成長，社區也更加多元，像生計這樣具有文化特色的商家進駐，不僅為居民提供更多美食選擇，也為城市經濟與社區活力注入新的動力。

市議員Michael McCorriston則表示，小型企業是城市經濟的重要基石，歡迎更多優質商家落戶都布林。他也肯定生計烘焙在灣區長期經營所建立的口碑，相信新店能成為當地居民喜愛的社區麵包店。

BART董事Melissa Hernandez在致詞中表示，都布林及東灣地區近年發展迅速，越來越多家庭選擇在此定居。她認為像生計這樣具有歷史與文化背景的品牌進駐，不僅滿足居民日常生活需求，也有助於促進社區多元文化交流。

活動現場亦吸引不少當地居民進店選購麵包與甜點。一名在附近居住多年的居民表示，過去想買亞洲麵包往往需要開車到其他城市，如今生計在都布林開店非常方便，「蛋撻和菠蘿包一直很受歡迎，希望以後能常常來買。」

生計烘焙方面表示，都布林新店的開設是品牌持續深耕灣區的重要一步。未來也希望透過優質產品與親切服務，成為社區居民日常生活的一部分，讓更多人透過美食感受亞洲烘焙文化的魅力。

