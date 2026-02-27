金山灣區國慶委員會主委 吳文一接任

金山灣區中華民國國慶委員會第48、49屆主任委員交接典禮，第49屆主任委員吳文一（右）在駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔（中）監交下，自第48屆主任委員林秀春（左）手中接下印信，象徵責任與使命的正式傳承。（主辦單位提供）

金山灣區中華民國 國慶委員會第48、49屆主任委員交接典禮24日晚間在金山灣區僑教中心舉行。第49屆主任委員吳文一在駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長伍志翔監交下，自第48屆主任委員林秀春手中接下印信，象徵責任與使命的正式傳承。交接儀式莊重圓滿。

伍志翔表示，在海外籌辦國慶升旗典禮與系列慶祝活動殊為不易，感謝歷屆主委與全體委員長期以來責無旁貸、全力以赴，使海外僑胞得以齊聚一堂，共同表達對國家的熱愛與支持。金山灣區僑教中心副主任蔡佳樺表示，肯定國慶委員會多年來對灣區各項活動的協助與投入，讓國際社會更加看見台灣、認識台灣。

甫卸任的第48屆主任委員林秀春表示，特別感謝全體委員過去一年來的鼎力支持與無私付出，使各項活動均能順利推展、圓滿完成。她說，正因團隊齊心協力，才能展現僑界凝聚力與向心力，為灣區留下美好成果。

新任主委吳文一表示，主委不僅是一項職務，更是一份神聖的使命與責任，未來一年，將與全體委員攜手合作，持續精進活動內容，提升包容性與影響力，並積極吸引更多年輕世代參與，讓中華文化與精神薪火相傳、永續發展。

本年度雙十國慶升旗典禮暫定於10月10日上午舉行，地點為聖塔克拉拉縣府（Santa Clara County）辦公大樓前廣場（地址：70 W. Heading St., San Jose, CA 95110），國慶委員會也邀請灣區僑界及各界人士踴躍參與，共襄盛舉。