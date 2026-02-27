我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

金山灣區國慶委員會主委 吳文一接任

記者江碩涵／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金山灣區中華民國國慶委員會第48、49屆主任委員交接典禮，第49屆主任委員吳文一（右）在駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔（中）監交下，自第48屆主任委員林秀春（左）手中接下印信，象徵責任與使命的正式傳承。（主辦單位提供）
金山灣區中華民國國慶委員會第48、49屆主任委員交接典禮，第49屆主任委員吳文一（右）在駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔（中）監交下，自第48屆主任委員林秀春（左）手中接下印信，象徵責任與使命的正式傳承。（主辦單位提供）

金山灣區中華民國國慶委員會第48、49屆主任委員交接典禮24日晚間在金山灣區僑教中心舉行。第49屆主任委員吳文一在駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔監交下，自第48屆主任委員林秀春手中接下印信，象徵責任與使命的正式傳承。交接儀式莊重圓滿。

伍志翔表示，在海外籌辦國慶升旗典禮與系列慶祝活動殊為不易，感謝歷屆主委與全體委員長期以來責無旁貸、全力以赴，使海外僑胞得以齊聚一堂，共同表達對國家的熱愛與支持。金山灣區僑教中心副主任蔡佳樺表示，肯定國慶委員會多年來對灣區各項活動的協助與投入，讓國際社會更加看見台灣、認識台灣。

甫卸任的第48屆主任委員林秀春表示，特別感謝全體委員過去一年來的鼎力支持與無私付出，使各項活動均能順利推展、圓滿完成。她說，正因團隊齊心協力，才能展現僑界凝聚力與向心力，為灣區留下美好成果。

新任主委吳文一表示，主委不僅是一項職務，更是一份神聖的使命與責任，未來一年，將與全體委員攜手合作，持續精進活動內容，提升包容性與影響力，並積極吸引更多年輕世代參與，讓中華文化與精神薪火相傳、永續發展。

本年度雙十國慶升旗典禮暫定於10月10日上午舉行，地點為聖塔克拉拉縣府（Santa Clara County）辦公大樓前廣場（地址：70 W. Heading St., San Jose, CA 95110），國慶委員會也邀請灣區僑界及各界人士踴躍參與，共襄盛舉。

世報陪您半世紀

灣區 中華民國 舊金山

上一則

政大校友會展卷社 3/14商代青銅器演講

下一則

屋崙華埠新年大遊行 今年雙喜臨門、周六盛大舉辦

延伸閱讀

Trader Joe’s 蟬聯金山最廉價超市 同款商品價格不到Bi-Rite一半

Trader Joe’s 蟬聯金山最廉價超市 同款商品價格不到Bi-Rite一半
瓦斯爐 恐是灣區居民面臨的頭號汙染源

瓦斯爐 恐是灣區居民面臨的頭號汙染源
房市傾向買家 加州3地逆勢增長 金山成交溢價3.8%居冠

房市傾向買家 加州3地逆勢增長 金山成交溢價3.8%居冠
表彰劉美賢 屋崙將舉辦全市慶祝活動

表彰劉美賢 屋崙將舉辦全市慶祝活動
加州11縣房價晉升「百萬俱樂部」 多在灣區與沿海

加州11縣房價晉升「百萬俱樂部」 多在灣區與沿海

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
華裔青年Colin Kang住在佛利蒙，剛從聖荷西州大提前畢業，前程似錦，雪季在北極星雪場擔任滑雪教練，是為了負擔家計，不幸遇到意外過世。(取自Gofundme網站)

滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元

2026-02-25 01:20

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤