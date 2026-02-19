大年初一 美國關愛基金會送1950封紅包

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
大年初一花園角送暖，美國關愛基金會派出1950封紅包。（受訪者供圖）
大年初一花園角送暖，美國關愛基金會派出1950封紅包。（受訪者供圖）

農曆大年初一下午，美國關愛基金會 （U.S.A. Love & Care Foundation）在華埠花園角廣場舉辦「新春紅包派發」活動，向社區長者送上節日祝福與現金紅包。儘管天氣陰雨，仍無阻民眾熱情，約1950封紅包於活動期間全數派發完畢，現場洋溢濃厚年味。

活動於下午2時展開，不少長者提早到場排隊等候。身穿橙色背心的義工團隊協助維持秩序與引導動線，派發過程井然有序。每封紅包內附5元現金，採先到先得方式發放，現場並安排醒獅助慶及簡單文娛表演，鑼鼓聲中為華埠增添喜氣。

基金會創辦人兼會長林邦立表示，新春派發紅包象徵祝福與好運，是基金會多年來延續的傳統。「希望透過這個活動向長者表達尊重與關懷，也讓社區在新一年開始之際更加團結。」他指出，華埠長者長年為社區默默付出，新春回饋別具意義。

副會長Elaine Mak表示，對不少獨居長者而言，一封紅包不只是金錢上的幫助，更是一份節日的心意與陪伴。「看到長者臉上的笑容，就是我們持續推動活動的最大動力。」她說。

活動當天，多位市府官員及社區嘉賓到場向民眾拜年，並與長者合影留念。即使細雨綿綿，花園角廣場依然人聲鼎沸，紅色燈籠與醒獅點綴現場，呈現濃厚春節氣氛。

一名領到紅包的長者表示：「過年能在社區領紅包、看表演，很開心，也覺得被關心。」也有居民指出，在物價上漲的環境下，社區團體持續關懷長者，格外難能可貴。

基金會表示，除新春紅包活動外，平日亦在田德隆社區定期派發食物與保暖物資，並推動長者關愛及助學計畫，未來將持續整合資源，為弱勢群體提供實質支持，讓關懷在新的一年延續下去。

大年初一花園角送暖，美國關愛基金會派出1950封利是。（受訪者供圖）
大年初一花園角送暖，美國關愛基金會派出1950封利是。（受訪者供圖）

華埠 春節

