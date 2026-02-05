「灣區華人藝文會」成立 盼提升會員文藝、科學素養

我的頻道

金山灣區華人藝文會（Chinese Writers and Artists Club of the San Francisco Bay，簡稱 CWACSFB）近日成立，為金山灣區注入一股融合中文與英文寫作、藝術創作與科學探索的新藝文團體。(主辦單位提供)
金山灣區華人藝文會（Chinese Writers and Artists Club of the San Francisco Bay，簡稱 CWACSFB）近日成立，為金山灣區注入一股融合中文與英文寫作、藝術創作與科學探索的新藝文團體。該會以原「金山灣區華人寫作協會 CWASFB」的部分核心，並由前會長鄭佐明發起創會，並任理事長。新會長由知名美食營養作家冰清出任。

CWACSFB以非營利社交性俱樂部（California 23701g）形式組織，所有活動以促進會員交流、提升文藝與科學素養為宗旨，不涉政治、商業利益或公共動員。為強化會務發展與跨界合作，本會除設立理事會，亦將擴編設置「智庫」（Board of Advisory），邀請15至20位橫跨文學、藝術與科學界的傑出人士擔任成員，啟動社群多元共創模式。

CWACSFB於1月24日下午，在南灣中信福音中心舉辦首次春節聚會，38位團員文友參加，活動除促進會員交流外，美食聚餐，小提琴演奏，並表揚10位有傑出貢獻之會員與藝術創作者。

灣區 華人 春節

金山大眾運輸服務若削減 「交通壅塞、晚上9點後公車停駛」

聖荷西PayPal Park獲選承辦 2028洛杉磯奧運足球比賽

