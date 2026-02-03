江鑄久追憶「棋聖」聶衛平：當年聯手打敗日本

第30屆「鑄久杯」圍棋北美巡迴賽在舊金山舉行。左一為江鑄久。（記者王子涵／攝影）

創立於1930年、北美歷史最古老的圍棋俱樂部，舊金山 圍棋俱樂部（San Francisco Go Club）1日在日本 城舉辦第30屆「鑄久杯」圍棋北美巡迴賽。中國著名圍棋棋手江鑄久九段、其夫人芮迺偉九段、長兄圍棋江鳴久七段均來到現場和本地70多名圍棋愛好者切磋交流。

俱樂部前副主席、Go Seigen Insititute創始人陳欽表示，俱樂部會員多為科技從業者與軟件工程師，其中華人的棋力尤為突出。「棋社努力與各族裔社區保持聯結，作為線下棋藝切磋、社交的場所，而棋手也主動回饋，這裡如同家一般。」

互聯網與AI的興起，讓線上對弈變得便捷，但圍棋俱樂部的存在，也讓「面對面」下棋的機會顯得更加「珍貴」。有會員表示，面對面下棋能直接感受到對手帶來的壓力與情緒波動，這種臨場感是網路對弈難以取代的–這正是圍棋俱樂部存在的獨特價值。

上個月，中國圍棋協會名譽主席、「棋聖」聶衛平病逝。一代宗師的離去，留給棋壇無盡追思。江氏兄弟作為聶衛平同時期的中國國家隊隊友，也受訪追憶往昔歲月。

80年代江鑄久（左）與聶衛平（右）同為中國圍棋國家隊隊員。圖為他們兩人對奕，觀棋者為曹大元九段。（江鑄久提供）

江鳴久表示，他1967年就結識聶衛平。「當時進國家隊，我和他一個宿舍，處了好幾年。」

江鳴久2000年就來到灣區，目前從事圍棋教學工作。

江鑄久則談到80年代的中日圍棋擂台賽。當時日本棋手棋力強勁，在國際間居龍頭老大，反觀中國圍棋還未崛起。但在第一屆擂台賽中，由聶衛平和江鑄久領銜的中國國家隊，竟以8：7險勝。

其中江鑄久在開局完成個人六連勝， 但中國隊隨後遭日本主將小林光一連擊敗六人，最後只剩主將聶衛平。而最後三局聶衛平爆發驚人戰力，連勝三局，戰勝日本超一流棋手小林光一、加藤正夫和名譽棋聖藤澤秀行，幫助中國奪得最後勝利，振奮民族精神和自信心。

江鑄久表示，當時因為這場比賽帶動了一代人對圍棋的普及和熱愛，「那是非常有意思的年代，結合大陸當年是80年代，對一部分人來說是最值得懷念的年代。」江鑄久說：「大家意識到原來圍棋還有這樣的功效。」

江鑄久退役後，投身到圍棋教學的事業中。他表示，圍棋對於孩子的成長、性格塑造是多元的、有效的。

「圍棋對抗性很強，輸掉比賽孩子立刻會有挫折感，會經歷心態起伏。你再聰明，輸棋也是正常的，在過程中就會得到鍛鍊。」江鑄久說，圍棋能夠提高孩子抗挫折力、專注度、不虛度時間有效率，能夠接受失敗，主動尋求進步。

19世紀淘金熱時期，圍棋隨著亞洲移民潮被帶入北美。最初，舊金山成立了兩個小型圍棋俱樂部。1931年，兩家合併形成了現在的舊金山圍棋俱樂部。第二次世界大戰期間，大量美國日裔 居民被轉移到西部沙漠的營地，許多日裔民眾在營地裡玩圍棋作為生活的慰藉。

舊金山圍棋俱樂部多年來輾轉多地，2022年陳欽夫婦將俱樂部遷至日本城中心，並成功進入舊金山傳奇企業名單（Legacy Business Program），如今會員有100多人。