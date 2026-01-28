江蘇同鄉會 攜手多個僑團新春聯誼

江蘇同鄉會攜手多個僑團舉辦新春聯誼大會，迎接馬年到來。（主辦方提供）

北加州 江蘇同鄉會暨江蘇商會、加州燕趙商會和美西和統會1月24日在中半島穗香酒家聯合舉辦新春聯誼大會。中國駐舊金山 總領事館副總領事曹軼彬、林淑珍領事、溫馨領事及政界首長，灣區 近30個僑團220多人共襄盛舉。活動氣氛熱烈、掌聲不斷，取得圓滿成功。

新春聯誼會由江蘇同鄉會會長酈志堅和副會長婁為主持。理事長吳有義致詞熱烈歡迎嘉賓和鄉親，並回顧過去一年中，江蘇同鄉會暨商會接待了揚州大學代表團並簽訂推廣中餐的合作協定書；燕趙商會成功組織河北青少年夏令營，接待了省僑聯石家莊、唐山邯鄲代表團，組團訪問了石家莊秦皇島市，推動了兩地的合作；美西和統會參與全美和統會赴北京杭州參訪團，成功舉辦了抗戰勝利80周年暨國慶76周年大會。

副總領事曹軼彬代表總領館對僑胞新春佳節表示熱烈祝賀。她指出，在世界經濟放緩的背景下，中國經濟向新向優發展，完成了全年經濟發展目標。期望僑胞們繼續努力為中美友好、為中國的和平統一作出新貢獻。

密爾布瑞市長馮家輝，薩拉度加市議員前市長趙嬿，蘇諾瑪市市議員、前市長丁駿輝到場祝賀新春，喜迎馬年新春佳節的到來。

美中矽谷商會創會會長黃儀莊、北京同鄉會理事長何孔華、舊金山統促會會長黃楚文、大上海聯盟理事長馮麒孫、 安徽同鄉會會長陳健、 舊金山廣府人聯合總會會長區焯煥、 聖荷西大學校長暨四川商會會長王雲博士，加州燕趙商會會長李青河和、美西和統會會長魏茹先等祝福僑胞，在新的一年中馬年吉祥，闔家幸福。婁為副會長展示了江蘇省僑聯發來的新年福包，受到熱烈歡迎。

文藝節目豐富多彩，掌聲不斷。歌唱家盡情演唱， 大西北同鄉會天山雪蓮舞蹈隊的「 舞魅新疆」和雲南同鄉會華韻舞蹈隊的「最炫民族風」將會場氣氛推向高潮。