山景城市府華語公民領導學院開放報名 全程免費

記者徐蓓蓓／山景城報導
山景城市府將於3月舉辦第三屆「華語公民領導學院」，目前已開放報名。（取自山景城市府網頁）
為鼓勵更多華語居民參與地方公共事務，山景城市府宣布將於2026年3月舉辦第三屆「華語公民領導學院（Chinese Language Civic Leadership Academy）」，目前已開放報名。該計畫為期八周、全程免費，專為居住在山景城、對市政運作與社區參與有興趣的華語居民設計，名額有限。

市府表示，2026年華語公民領導學院即日起接受線上申請。課程以中英文雙語進行，申請表亦提供中英文版本，讓不同語言背景的居民都能順利報名。

根據市府說明，學員將在八周課程中，系統性了解山景城市政府的運作方式，包括各市府部門提供的服務與計畫、市政預算流程，以及居民如何透過正式管道參與、影響與社區相關的公共議題。課程亦鼓勵學員培養公民參與、領導力與志工服務精神，並為未來投入市議會諮詢委員會與各類委員會做好準備。

每堂課皆由市府不同部門的專業人員親自授課，介紹該部門的核心職能、重點專案與實際案例，並搭配互動式活動與小組討論，協助學員將抽象的市政概念轉化為可理解、可應用的知識。

一名近期完成課程的華語學員陳先生（Mr. Chen）表示，這是一段「非常誠實、也非常震撼的學習經驗」。他指出，自己雖然在山景城經營餐廳多年，與市府各單位有過不少實務往來，卻從未真正理解城市如何運作。「開店、裝修、消防、環保檢查，每一關都會接觸到市府，但以前只覺得挫折，並不清楚背後的制度邏輯。」

陳先生說，透過八周課程，他首次系統性了解警察局、消防局、圖書館、社區服務、公共工程與公園綠化等部門的分工，以及市政預算如何制定、市議會如何運作。「幾乎每一位市議員都親自來分享他們的職責、如何當選、如何任命市政主管，這對像我這樣的移民與小商家來說，非常開眼界。」

他也提到，課堂中還邀請縣級官員分享，說明一般市民與小商家如何透過合法管道與民意代表溝通、表達訴求，「這讓我第一次真正理解，原來居民不是只能被動接受，而是可以有策略、有制度地參與。」他認為，不論是有志投入公共事務，或只是希望更了解生活城市的人，這門課程都能帶來實質收穫。

