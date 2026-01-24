我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

APAPA波士頓分會 獲波士頓市議會表彰

APAPA媒體部／供稿
聽新聞
test
0:00 /0:00
波士頓市議會議長Ruthzee Louijeune（右四）與APAPA-Boston會長Gary Yu（右三）頒獎合影。（APAPA媒體部提供）
波士頓市議會議長Ruthzee Louijeune（右四）與APAPA-Boston會長Gary Yu（右三）頒獎合影。（APAPA媒體部提供）

2025年12月16日美國麻州波士頓年度最後一次立法會議上，波士頓市議會向美國亞太公共事務聯盟波士頓分會（APAPA-Boston）頒發正式嘉獎令。該項榮譽由市議會議長Ruthzee Louijeune於市政廳會議現場宣讀並授予，以表彰分會在大波士頓地區及新英格蘭區域長期推動公民參與、公共服務與社區領導力建設所作出的卓越貢獻。

Ruthzee Louijeune 議長指出，APAPA-Boston透過深耕社區的參與機制、青年賦能以及跨文化領導力培育，持續強化地方民主的韌性與活力。市議會官方表彰文件特別強調，分會致力於培育未來公共領袖，提升亞裔美國人與太平洋島裔（AAPI）社群的公民意識，並在政府與傳統上資源不足、代表性不足的群體之間，建立更有溫度且更具效率的溝通橋梁。

APAPA-Boston成立於2017年，隸屬於2001年在全美成立的全國性非營利組織APAPA，其宗旨為促進AAPI群體的公民參與與公共領導力發展。多年來，波士頓分會已成長為美國東北地區最活躍的分會之一，持續舉辦領導力學院、公共政策論壇、政府實習計畫與文化交流活動，累計影響數千名本地青年與專業人士，協助他們更深入理解公共事務、提升參與能力，並進入公共服務與社區治理的實踐場域。

當天到場代表分會接受表彰的包括多位核心成員。分會會長Gary Yu長期投入社區倡議，同時擔任麻州AAPI委員會副主席。他曾推動波士頓市對農曆新年的官方認可，並參與發起波士頓首個AAPI文化遺產節，充分體現APAPA提升AAPI公共聲音、推動更具代表性公共生活的使命。

嘉獎令亦肯定了分會整體領導團隊的多元貢獻。Dr. Yi Zheng是東北大學教授及清潔能源領域的重要學者，將學術創新與公民責任融入分會的公共行動；Anny Chan是ATWIN Education創辦人、哈佛校友，長期致力於連結資源，協助弱勢青年接軌STEAM教育與領導力培育；媒體專業人士與青年導師Liying Kuang組織多項社區活動與文化倡議，推動公民參與的日常化與可持續發展；Dr. Louise Liu，Hill Research執行長及生物科技創新者，為分會帶來科學、公益與AAPI倡議方面的豐富經驗；餐飲企業家Iverson Guo，Karma Asian Fusion與Yoshida Back Bay創辦人，長期透過其商業平台支持慈善事業與跨文化交流。

波士頓市議會的表彰不僅是APAPA-Boston發展歷程中的重要里程碑，也凸顯了透過公民教育、制度入口與公共領導力賦權來支持移民社群的關鍵價值。分會表示，未來將持續以社區為核心，讓更多在地故事走進公共空間，使更多年輕世代看見自己也能參與、也能被看見。對APAPA-Boston而言，這份榮譽肯定了長期、穩定、由社區驅動的努力，正在實質地推動一個更包容、更多元且更具代表性的社會。

展望2026年，APAPA-Boston計畫在既有基礎上進一步擴大青年領導力項目，深化與政府及非營利組織的夥伴關係，並持續支持更多AAPI新聲音投入公共事務與社區治理。

波士頓 麻州 新英格蘭

上一則

華人企業慷慨支助 御糖有術免費一對一營養師諮詢

下一則

披薩盒垃圾桶 北灘商場試點

延伸閱讀

川普把關稅當武器 加速各國「去美化」浪潮 拋售美債、貿易轉向

川普把關稅當武器 加速各國「去美化」浪潮 拋售美債、貿易轉向
王嘉廉社區醫療中心 1╱31「迎新生寶寶」諮詢

王嘉廉社區醫療中心 1╱31「迎新生寶寶」諮詢
南灣心理輔導計畫停擺 新非營利組織接棒

南灣心理輔導計畫停擺 新非營利組織接棒
商業地產加稅受阻 吳弭痛批麻州參議會

商業地產加稅受阻 吳弭痛批麻州參議會
華埠商改區年終會議：續維護社區治安

華埠商改區年終會議：續維護社區治安

熱門新聞

小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18
舊金山漁人碼頭推出全新鄧金斯蟹採購方式。（本報檔案照）

舊金山漁人碼頭 推出全新鄧金斯蟹吃法

2026-01-23 21:30

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅
明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相