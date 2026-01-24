APAPA波士頓分會 獲波士頓市議會表彰

波士頓市議會議長Ruthzee Louijeune（右四）與APAPA-Boston會長Gary Yu（右三）頒獎合影。（APAPA媒體部提供）

2025年12月16日美國麻州波士頓 年度最後一次立法會議上，波士頓市議會向美國亞太公共事務聯盟波士頓分會（APAPA-Boston）頒發正式嘉獎令。該項榮譽由市議會議長Ruthzee Louijeune於市政廳會議現場宣讀並授予，以表彰分會在大波士頓地區及新英格蘭 區域長期推動公民參與、公共服務與社區領導力建設所作出的卓越貢獻。

Ruthzee Louijeune 議長指出，APAPA-Boston透過深耕社區的參與機制、青年賦能以及跨文化領導力培育，持續強化地方民主的韌性與活力。市議會官方表彰文件特別強調，分會致力於培育未來公共領袖，提升亞裔美國人與太平洋島裔（AAPI）社群的公民意識，並在政府與傳統上資源不足、代表性不足的群體之間，建立更有溫度且更具效率的溝通橋梁。

APAPA-Boston成立於2017年，隸屬於2001年在全美成立的全國性非營利組織APAPA，其宗旨為促進AAPI群體的公民參與與公共領導力發展。多年來，波士頓分會已成長為美國東北地區最活躍的分會之一，持續舉辦領導力學院、公共政策論壇、政府實習計畫與文化交流活動，累計影響數千名本地青年與專業人士，協助他們更深入理解公共事務、提升參與能力，並進入公共服務與社區治理的實踐場域。

當天到場代表分會接受表彰的包括多位核心成員。分會會長Gary Yu長期投入社區倡議，同時擔任麻州AAPI委員會副主席。他曾推動波士頓市對農曆新年的官方認可，並參與發起波士頓首個AAPI文化遺產節，充分體現APAPA提升AAPI公共聲音、推動更具代表性公共生活的使命。

嘉獎令亦肯定了分會整體領導團隊的多元貢獻。Dr. Yi Zheng是東北大學教授及清潔能源領域的重要學者，將學術創新與公民責任融入分會的公共行動；Anny Chan是ATWIN Education創辦人、哈佛校友，長期致力於連結資源，協助弱勢青年接軌STEAM教育與領導力培育；媒體專業人士與青年導師Liying Kuang組織多項社區活動與文化倡議，推動公民參與的日常化與可持續發展；Dr. Louise Liu，Hill Research執行長及生物科技創新者，為分會帶來科學、公益與AAPI倡議方面的豐富經驗；餐飲企業家Iverson Guo，Karma Asian Fusion與Yoshida Back Bay創辦人，長期透過其商業平台支持慈善事業與跨文化交流。

波士頓市議會的表彰不僅是APAPA-Boston發展歷程中的重要里程碑，也凸顯了透過公民教育、制度入口與公共領導力賦權來支持移民社群的關鍵價值。分會表示，未來將持續以社區為核心，讓更多在地故事走進公共空間，使更多年輕世代看見自己也能參與、也能被看見。對APAPA-Boston而言，這份榮譽肯定了長期、穩定、由社區驅動的努力，正在實質地推動一個更包容、更多元且更具代表性的社會。

展望2026年，APAPA-Boston計畫在既有基礎上進一步擴大青年領導力項目，深化與政府及非營利組織的夥伴關係，並持續支持更多AAPI新聲音投入公共事務與社區治理。