灣區國慶委員會選舉 吳文一當選主委

記者江碩涵／聖荷西報導
國慶委員會現任主委劉秀春（右）即將交棒候任國慶主委吳文一（左）。（主辦單位提供）
金山灣區中華民國國慶籌備委員會1月20日晚間在僑教中心舉行第49屆主任委員選舉大會，今年出馬角逐主委任務的兩位候選人，分別是國慶委員會個人委員宋貞以及矽谷國際傑人會會長吳文一，最後由吳文一以一票之差險勝當選。

吳文一表示，感謝支持者的信任，也呼籲大家團結一心，為下一屆國慶活動努力。吳文一說，中華民國國慶不只是一場活動，更是一種精神的傳承，代表自由、民主、奮鬥與希望，也代表海外僑胞對家園最深的情感。

她強調，未來將秉持穩健傳承，團隊合作，持續精進目標，推動國慶活動，並將凝聚世代力量，讓年輕世代願意接棒，讓國慶委員會代代傳承。她說，對外她將致力於跨族裔、跨社團的合作，擴大影響力，邀請更多主流社區和不同族裔的朋友，認識台灣，支持中華民國；對內她將建立一個透明有效率的團隊，重視溝通，推動制度公開透明化，讓每位委員都能在國慶委員會的大家庭中，發揮所長，貢獻所能。

國慶主委交接典禮，預定2月24日舉行，即將卸任的現任主委林秀春將在會中頒發獎盃給今年的顧問及核心幹部，感謝大家過去年胼手胝足，同心協力，為雙十國慶及元旦升旗典禮努力。

國慶委員會現任主委劉秀春（右前一）感謝顧問及幹部的努力。（主辦單位提供）
中華民國 灣區 矽谷

