灣區國慶委員會選舉 吳文一當選主委

國慶委員會現任主委劉秀春（右）即將交棒候任國慶主委吳文一（左）。（主辦單位提供）

金山灣區中華民國 國慶籌備委員會1月20日晚間在僑教中心舉行第49屆主任委員選舉大會，今年出馬角逐主委任務的兩位候選人，分別是國慶委員會個人委員宋貞以及矽谷 國際傑人會會長吳文一，最後由吳文一以一票之差險勝當選。

吳文一表示，感謝支持者的信任，也呼籲大家團結一心，為下一屆國慶活動努力。吳文一說，中華民國國慶不只是一場活動，更是一種精神的傳承，代表自由、民主、奮鬥與希望，也代表海外僑胞對家園最深的情感。

她強調，未來將秉持穩健傳承，團隊合作，持續精進目標，推動國慶活動，並將凝聚世代力量，讓年輕世代願意接棒，讓國慶委員會代代傳承。她說，對外她將致力於跨族裔、跨社團的合作，擴大影響力，邀請更多主流社區和不同族裔的朋友，認識台灣，支持中華民國；對內她將建立一個透明有效率的團隊，重視溝通，推動制度公開透明化，讓每位委員都能在國慶委員會的大家庭中，發揮所長，貢獻所能。