張建清深耕社區醫療32年榮休 東華醫院舉行答謝會

張建清博士(左三)32年深耕社區醫療，東華醫院舉辦榮休答謝會。（記者李怡／攝影）

東華醫院近日舉行榮休答謝會，表彰行政總裁張建清博士32年來對醫院的卓越領導與無私奉獻，並肯定她長期致力守護社區健康所帶來的深遠影響。

當日活動來賓雲集，出席者包括舊金山 市長羅偉(Daniel Lurie)、前市長勃朗(Willie Brown )、中國駐舊金山總領事張建敏夫婦、加州 眾議員楊馳馬、舊金山市議會主議長孟達文，市議員陳詩敏、李爾德、華頌善、陳小焱，以及市府行政官朱嘉文、估值官郭華健、地檢官謝安宜、公共衛生局局長蔡維衡（Dan Tsai）、市府律師邱信福以及前代理警察局長葉培恩等，充分展現張建清在醫療、公共服務與社區領域所獲得的高度尊敬。

多位民選官員於會中向張建清博士頒發賀狀，肯定她在公共醫療體系發展及社區服務上的卓越貢獻。

官員們表示，在張建清管理議員期間，東華醫院完成多項重要里程碑，包括在2016年體系分拆後成功完成關鍵重整、恢復財政健康並重建團隊與社區信心；在新冠疫情初期率先啟動以社區為本的公共衛生應對模式，守護華埠 居民，使該區成為全市感染率與死亡率最低的地區之一，並成為全國社區防疫典範。

張建敏總領事亦致贈表彰狀，讚揚東華醫院長期結合專業醫療與文化理解，並肯定張建清在促進美中醫療交流方面的貢獻。

張建清博士於1991年以舊金山加大（UCSF）國際學生身分加入東華醫院。2017年，在醫院面臨營運與財務雙重壓力之際，她臨危受命出任行政總裁，憑藉清晰的戰略視野與果斷領導，迅速穩定醫院運作、重建公眾信任，並為醫院長遠發展奠定穩固基礎。

此外，東華醫院亦與UCSF Health、舊金山公共衛生局及多家醫療機構建立策略合作，拓展專科服務；首次獲得州政府撥款及歷史性慈善捐贈，用於基礎建設與服務升級，並連續三年（2024至2026年）獲新聞周刊( News Week)評選為全國最佳州內醫院之一，顯著提升全國能見度。

服務版圖方面，東華醫院於舊金山及聖馬刁縣北部設立多間門診中心，將具文化與語言適切性的醫療服務帶到更多家庭，促進健康公平與醫療可近性。

回顧三十多年服務歷程，張建清表示，東華醫院不僅是一份工作，更是一個社群與一生的使命。她感謝董事會、管理團隊、醫護人員、合作夥伴、民選官員及社區居民的信任與同行，讓這段旅程得以完成。

她指出，卸任行政總裁後，將從「掌舵人」轉為「點燈人」，以董事會顧問及行政教練身分持續支持東華醫院，協助領導交接並培育下一代領袖。

現任行政總裁鍾啟國表示，醫院將延續張建清所奠定的願景與價值，在其開創的道路上穩步前行，迎接未來挑戰。

此次榮休答謝會不僅是對張建清博士卓越職業生涯的致敬，也再次彰顯東華醫院在推動華埠及亞裔社區健康發展中，持續扮演關鍵角色。