「無漏」奪獨立出版大獎 盧新華矽谷談文學與信仰

「無漏（英文版）」奪美國獨立出版大獎。（記者徐蓓蓓／攝影）

硅谷亞洲藝術中心與「紅杉林」雜誌社13日聯合舉辦「從世界華文文學到世界文學–盧新華『無漏（英文版）』新書發表會暨座談會」，吸引灣區 文學界與華人 社群踴躍參與。

旅美著名作家盧新華的長篇小說「無漏（英文版）」 Wu Lou，近日榮獲2025年美國獨立出版界重量級獎項–Foreword INDIES Book Award銀獎。評審盛讚該書為「一部在嚴酷環境中重獲個人意義的永恆歷史小說」，其敘事跨越戰火與流亡，深刻探問人類在動盪時代中的創傷、信仰與重生。

「無漏」描寫柬埔寨叢林中三位青年男女在戰亂中的命運交錯，以及多年後「兄妹」在洛杉磯重逢的悲歡離合。小說橫跨半個世紀與兩個大陸，融入宗教、戰爭、愛情、賭場與漂泊等元素，呈現個體在歷史洪流中的抉擇與承擔。

書名「無漏」源自佛教語彙，意指超越煩惱、不陷迷惑的境界。盧新華在座談中指出，「無漏」並非抽象的宗教概念，而是一種在人世間行走、在欲望與選擇之中保持清明的狀態。小說人物並非聖者，而是在現實中不斷試錯、承擔後果的普通人。他以書中佛像倒塌的情節說明，信仰一旦被權力或狂熱操控，最終只會走向毀滅。

盧新華1978年就讀復旦大學中文系一年級時，以短篇小說「傷痕」一鳴驚人，成為「傷痕文學」代表作之一。其後陸續創作「典型」、「紫禁女」、「細節」等多部作品。1986年赴美留學，取得洛杉磯加大 文學碩士學位，作品被譯為多種語言，在海外廣泛流傳。