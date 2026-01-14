台裔指揮陳美安領軍舊金山交響樂團 農曆新年音樂會演出

從左到右：指揮陳美安、單簧管演奏家蘇宇欣、二胡演奏家高韶青。（舊金山交響樂團提供）

舊金山交響樂 團（SF Symphony）將於2月28日（周六）在戴維斯交響樂廳舉辦丙午年農曆新年音樂會，透過一系列亞洲作曲家作品與多元演出形式，向灣區觀眾呈現結合傳統與當代的春節 慶典。

今年農曆新年音樂會由台裔美籍指揮家陳美安領軍。陳美安活躍於歐美樂壇，現任多個美國與歐洲樂團要職，長期致力於推動當代作品與音樂教育，並以跨文化曲目策劃聞名。她此次率領舊金山交響樂團，演出多首深具亞洲文化底蘊的經典與現代作品，曲目橫跨華人社會耳熟能詳的賀年旋律，以及展現民族音樂風格的交響創作。

音樂會選曲包括李煥之的「春節序曲」、改編自傳統民間旋律的「恭喜發財」，以及陳歌辛家喻戶曉的賀歲歌曲「恭喜恭喜」，以熱鬧喜慶的音樂語彙呼應農曆新年主題，同時展現亞洲音樂在交響編制中的多樣面貌。

演出陣容方面，舊金山交響樂團第二單簧管演奏家蘇宇欣將首度以獨奏身分亮相。蘇宇欣為台灣培育的年輕音樂家，曾接受美國頂尖音樂學院訓練，本季加入舊金山交響樂團，備受矚目。她將演奏李哲藝改編自劉家昌名曲「獨上西樓」的作品，該曲曾於上世紀80年代由鄧麗君演唱而風靡華語世界，此次以交響樂形式重新詮釋，別具時代與情感意義。

此外，華裔二胡演奏家高韶青也將與樂團合作，親自演奏其原創作品「隨想曲第六號–韶音」。高韶青長年活躍於國際舞台，曾與多個歐美與亞洲主要樂團合作，其創作融合傳統民族音樂語彙與當代作曲技法，展現二胡作為「中國小提琴」在現代音樂中的表現潛力。

除音樂會外，主辦單位於當日下午4時起，在戴維斯交響樂廳大堂安排音樂會前慶祝活動，凡持票觀眾皆可參加，內容包括舞獅、民俗體驗、手作工藝與民族表演。音樂會於下午5時登場，晚間6時30分另舉辦農曆新年晚宴，結合現場表演與抽獎活動。