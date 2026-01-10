我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1周上7天班比中國「996」更卷 加州AI新創公司曝2殘酷現實

美國對伊朗動武計畫曝光 川普放話：準備好協助伊朗人

1/16退休理財講座 灣區夫婦退休年需18萬美元

記者江碩涵／聖荷西即時報導
何偉明是致富理財首席財務規劃師(IF Direct LLC)，並持有美國證券執照。（主辦單位提供）
何偉明是致富理財首席財務規劃師(IF Direct LLC)，並持有美國證券執照。（主辦單位提供）

金山灣區媽媽教室1月16日將舉行退休理財講座，邀請30多年經驗的資深首席財務規畫師何偉明，以「穩健理財、安心退休及早作規畫」為題，主講如何提前作自己退休的資產妥善配置等退休理財規畫、如何減少老年後需依賴與增加子女負擔的壓力。

何偉明是致富理財首席財務規劃師(IF Direct LLC)，並持有美國證券執照，他也是電台財經主播、華人電視台客座來賓，是30年資深股市債市投資專家，對保險有深入的研究，可幫助在美華人家庭作全盤理財規劃以及遺產規劃。

何偉明表示，灣區退休家庭每年仍需要18萬美元，尤其後疫情時代改變大家生活方式，也重塑全球經濟結構，通膨高峰雖已過去，聯儲局正式進入降息週 期，降息是否代表市場風險降低，還是新的波動開始？對多數家庭而言，生活成本依然居高不下，尤其灣區高消費地區，房產稅、醫療、保險、能源、旅遊、COSTCO購物等日常開銷持續上升，讓退休不再只是年齡問題，而是一道嚴峻的財務門檻。

除了薪水收入外，如何開發累積財富，並提前規畫，避免「資產不少，現金流不足」的退休陷阱，另外如何在降息環境下的投資與風險管理策略，並善用免稅的秘密武器-公債(Municipal Bonds)，以及善用生前信託免除遺產稅、529教育基金或獎助學金等，何時購買年金、人壽保險、長期護理等細節，都將在講座分享。

講座：穩健理財、安心退休及早作規劃

主講：何偉明

時間：1月16日上午10至12時

地點：金山灣區僑教中心（地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

電洽：408-252-7070

退休 灣區 降息

上一則

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

延伸閱讀

美12月就業持續降溫 Fed月底難降息

美12月就業持續降溫 Fed月底難降息
灣區創舉 1月24日BART行駛列車上看喜劇表演

灣區創舉 1月24日BART行駛列車上看喜劇表演
灣區發布極端低溫預警 史上首次 恐下探這低溫

灣區發布極端低溫預警 史上首次 恐下探這低溫
灣區中半島百萬買房 空間還不如車庫 平均699平方呎

灣區中半島百萬買房 空間還不如車庫 平均699平方呎
灣區部分地區 周五可能降至冰點

灣區部分地區 周五可能降至冰點

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
波因特阿里納主街的居酒屋Gama店，加州主廚們正湧向這座位於舊金山以北的霧都海濱小鎮。(取自Google Maps)

波因特阿里納小鎮 吸引主廚不斷湧入

2026-01-05 01:17

超人氣

更多 >
3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...
情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛

情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空