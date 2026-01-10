僑教中心「華藝星秀賽」打造中文才藝舞台

僑教中心舉辦「華藝星秀賽」。（記者王日芯/攝影）

為鼓勵學生以創意方式展現中文能力與多元才藝，北加州 中文學校聯合會（ANCCS）和聖荷西國際傑人會將於2月8日（星期日）上午10時，在金山灣區 僑教中心舉辦「2026華藝星秀賽」。活動透過舞台表演與相互觀摩，讓學生在才藝交流中培養自信、提升中文表達能力，並加深對中華文化的認識與欣賞，實踐寓教於樂的學習理念。

北加 州中文學校聯合會表示，華藝星秀賽提供學生一個專業而友善的舞台，參賽內容涵蓋民族舞蹈、傳統樂器演奏、聲樂、朗誦、戲劇、武術等多元形式，展現學生跨越傳統與現代的藝術表現力。比賽核心精神在於「以演促學」，讓學生在準備、排練與觀摩他人表演的過程中，體會語言與文化之美。

僑教中心主任莊雅淑表示，北加州中文學校聯合會長期扮演海外華語教育的重要平台角色，透過各類活動與競賽，為學生與教師創造學習與交流的機會。她指出，「華藝星秀賽不只是比賽，更是一個讓孩子勇敢站上舞台、用中文表達自我的過程。」透過表演，學生能將平日課堂所學轉化為實際運用，進一步建立自信與成就感。

莊雅淑也強調，海外華語教育需要結合語言學習與文化體驗，讓孩子在真實情境中感受到學習的意義。「當孩子在舞台上用中文唱歌、朗誦或演出故事時，語言不再只是課本上的文字，而是能被看見、被感受的文化表現，」她說，這正是僑教推動活動的初衷。

本屆華藝星秀賽開放會員及非會員學校學生報名，參賽者可選擇個人或團體形式，依年齡分為幼兒組、兒童組與青少年組，各組將評選前三名及佳作，比賽當天舉行頒獎典禮。優秀得獎者並有機會受邀參加2026年迎春活動公開演出。