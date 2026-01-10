我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

僑教中心「華藝星秀賽」打造中文才藝舞台

記者王日芯／聖荷西報導
僑教中心舉辦「華藝星秀賽」。（記者王日芯/攝影）
僑教中心舉辦「華藝星秀賽」。（記者王日芯/攝影）

為鼓勵學生以創意方式展現中文能力與多元才藝，北加州中文學校聯合會（ANCCS）和聖荷西國際傑人會將於2月8日（星期日）上午10時，在金山灣區僑教中心舉辦「2026華藝星秀賽」。活動透過舞台表演與相互觀摩，讓學生在才藝交流中培養自信、提升中文表達能力，並加深對中華文化的認識與欣賞，實踐寓教於樂的學習理念。

北加州中文學校聯合會表示，華藝星秀賽提供學生一個專業而友善的舞台，參賽內容涵蓋民族舞蹈、傳統樂器演奏、聲樂、朗誦、戲劇、武術等多元形式，展現學生跨越傳統與現代的藝術表現力。比賽核心精神在於「以演促學」，讓學生在準備、排練與觀摩他人表演的過程中，體會語言與文化之美。

僑教中心主任莊雅淑表示，北加州中文學校聯合會長期扮演海外華語教育的重要平台角色，透過各類活動與競賽，為學生與教師創造學習與交流的機會。她指出，「華藝星秀賽不只是比賽，更是一個讓孩子勇敢站上舞台、用中文表達自我的過程。」透過表演，學生能將平日課堂所學轉化為實際運用，進一步建立自信與成就感。

莊雅淑也強調，海外華語教育需要結合語言學習與文化體驗，讓孩子在真實情境中感受到學習的意義。「當孩子在舞台上用中文唱歌、朗誦或演出故事時，語言不再只是課本上的文字，而是能被看見、被感受的文化表現，」她說，這正是僑教推動活動的初衷。

本屆華藝星秀賽開放會員及非會員學校學生報名，參賽者可選擇個人或團體形式，依年齡分為幼兒組、兒童組與青少年組，各組將評選前三名及佳作，比賽當天舉行頒獎典禮。優秀得獎者並有機會受邀參加2026年迎春活動公開演出。

主辦單位指出，報名截止日期為1月25日，歡迎有興趣的學生踴躍參加，透過舞台展現才華，也為自己的華語學習留下難忘的成長經驗。活動詳情與報名資訊可至北加州中文學校聯合會網站查詢https://www.anccs.org/StudentContests/2026AGT

僑教中心舉辦「華藝星秀賽」。（主辦方提供）
僑教中心舉辦「華藝星秀賽」。（主辦方提供）

加州 北加 灣區

上一則

紐森提預算案 彌補29億元財政缺口

下一則

北加州台灣工商會第三次月會 聚焦新創實務

延伸閱讀

北加州近來35起野生菇中毒 3人不治 3人肝臟移植保命

北加州近來35起野生菇中毒 3人不治 3人肝臟移植保命
聖荷西台灣海外僑界急難救助協會 陳瓊瑩接任會長

聖荷西台灣海外僑界急難救助協會 陳瓊瑩接任會長
費城中文學校聯合會慶元旦迎新年聯歡會

費城中文學校聯合會慶元旦迎新年聯歡會
北加州客家同鄉會 數百鄉親齊聚一堂歡慶新春

北加州客家同鄉會 數百鄉親齊聚一堂歡慶新春
傅其俊、廖琇菁參選北加中文學校聯合會第48屆正副會長

傅其俊、廖琇菁參選北加中文學校聯合會第48屆正副會長

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
波因特阿里納主街的居酒屋Gama店，加州主廚們正湧向這座位於舊金山以北的霧都海濱小鎮。(取自Google Maps)

波因特阿里納小鎮 吸引主廚不斷湧入

2026-01-05 01:17
優勝美地國家公園也是北加州知名景點，許多旅客慕名而來。（記者江碩涵／攝影）

2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」

2026-01-04 01:20

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...