AAGG州檢長邦塔籌款晚宴 凝聚亞裔力量

2026年1月5日亞裔美國人良好政府政治行動委員會（AAGG-PAC）聯合APAPA全國領導人Joe Johal、Paul Hsu、Robert Hsu等亞裔社區領袖，在尹氏莊園（Yin Ranch）舉辦專項籌款晚宴，為加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）2026年連任競選助力。（APAPA提供）

2026年1月5日亞裔 美國人良好政府政治行動委員會（AAGG-PAC）聯合APAPA全國領導人Joe Johal、Paul Hsu、Robert Hsu等亞裔社區領袖，在尹氏莊園（Yin Ranch）舉辦專項籌款晚宴，為加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）2026年連任競選助力。這場匯聚亞裔社群力量與加州政界資源的活動，不僅成為邦塔競選重要節點，更彰顯亞裔群體在加州地方政治決策中的話語權提升，以及多元文化背景下司法與民生議題的深度融合。

作為加州史上首位菲律賓亞裔總檢察長，邦塔2021年就任以來，始終以公平司法與社會正義為核心施政方向。任內推動司法改革，涵蓋反種族歧視執法、環境司法保護、消費者權益維護等多領域，尤其亞裔社區權益保障方面，他成立亞裔仇恨犯罪專項調查組，有效應對後疫情時代亞裔面臨的安全威脅。此次連任競選，邦塔將繼續聚焦司法公平、刑事司法體系改革、弱勢群體權益保障三大核心議題，亞裔社群的支持，成為競選布局中不可或缺的一環。

AAGG-PAC主席Hui Ju表示，亞裔在加州人口占比逾15%，但政治參與度長期與人口規模不匹配，此次聯合社區力量支持邦塔，既是認可維護亞裔權益成果，也是亞裔社群主動參與州級政治決策的體現。根據活動主辦方介紹，本晚宴設置私人VIP會面、普通招待會與主題晚宴三個部分，吸引逾200位來自加州商界、亞裔社區組織、法律界的代表參與，與會者就司法政策與社區需求展開交流。

尹氏莊園位於瓦卡維爾市，是當地知名亞裔社區領袖尹集成（CC Yin）未來捐獻給亞太公共事務聯盟（APAPA）的產業，此次作為籌款晚宴場地，也成為華裔社群參與加州政治活動的一個縮影。莊園女主人黃春芳（Regina Yin）表示，加州的發展離不開亞裔群體的貢獻，而支持關注亞裔權益的政客，是讓社區聲音被聽見的重要方式。

邦塔在晚宴主題發言中，著重回應亞裔社區的核心關切。他指出，加州作為美國移民與多元文化的核心州，司法體系必須兼顧不同族裔的需求，針對亞裔的仇恨犯罪不僅是法律問題，更是社會問題，他將繼續強化執法力度，同時推動教育領域的反歧視宣傳，從根源上減少偏見與暴力。此外，他就加州跨境貿易法規、中小企業法律保護、AI應用法律問題等議題與現場商界代表展開交流，尤其關注亞裔外貿企業面臨的法律困境，表示將推動州級司法部 門與商業監管機構的協作，為中小企業提供更便捷的法律支持。

對於加州的跨境商貿行業而言，邦塔政策傾向也備受關注。以加州紅酒出口、亞裔特色產品跨境貿易為代表的產業，是加州經濟的重要組成部分，而司法部門在貿易合規、智慧財產權保護、消費者權益糾紛等方面的執法尺度，直接影響企業的經營發展。此次籌款晚宴中，多位亞裔外貿企業家表示，希望幫塔連任後能進一步優化加州商業法律環境，簡化跨境貿易的法律審批流程，同時加強對智財權的保護力度。

加州大學 醫藥學院（California Northstate University）代表接受採訪時表示，邦塔獲得亞裔社群的大力支持，反映出加州政界對少數族裔權益的重視程度不斷提高，也體現亞裔群體從經濟參與向政治參與的轉型。