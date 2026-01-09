我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛

最貴離婚協議 比爾蓋茲捐79億給前妻基金會

舊金山網約車司機抗議無人車 盼政府一視同仁加強監管

記者李怡/舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

舊金山華裔Uber司機趙程遠9日向本報表示，1月2日來自網約車公司Uber和Lyft共約20多名司機公開抗議Waymo無人駕駛出租車。他說：「我們不是反對科技，是反對不公平。」

上周五在舊金山市中心加州公用事業委員會（CPUC）辦公室外，包括趙程遠在內等多名Uber司機抗議者舉著標語。趙程遠表示，自己在舊金山開 Uber 已多年，也偶爾接 Lyft 的單，但最近一年感受到的壓力愈來愈大，其中一個關鍵原因，就是 Waymo 無人計程車在街頭大量出現。

趙程遠說，「我們每天開車，超速一點、停錯一下，都可能被投訴、被停權，可是這些無人車，出事了、卡在路口、甚至撞到寵物，好像也沒看到有誰真的負責。」

這些Uber、Lyft抗議司機與支持者到 California Public Utilities Commission 辦公室外抗議，呼籲監管單位在放行更多自駕車之前，先把安全與責任制度講清楚。當天 CPUC 正好開會，討論是否進一步修訂自動駕駛車輛的相關規範。

趙程遠說，抗議現場不遠處，一輛接一輛白色的 Waymo 無人車照常行駛，從司機們面前開過。他苦笑向本報表示，眼看著Waymo無人駕駛車就在我們眼前一直跑，可是我們的聲音，好像很少有人聽。

他指出，無人計程車現在不用像真人司機一樣面對生計壓力，我們要養家、要付房租、要保險，出一次事故可能就沒工作了；但自駕車背後是大公司，出問題好像就一句「系統調整。」

趙程遠也強調，司機並不是要阻擋科技進步。「科技一定會往前走，我們也接受，」他說，「但至少要一視同仁，該有的標準、該負的責任，不能只有人類司機在扛。」

隨著自動駕駛產業持續擴張，如何在創新、安全與基層司機生計之間取得平衡，成為舊金山眼前愈來愈難迴避的現實問題。

舊金山 自駕車 Waymo

上一則

Shake Shack韓式菜單新品 辣味焦糖奶昔引發討論

延伸閱讀

舊金山校董會再度否決預算案 開學首日引發家長憂慮

舊金山校董會再度否決預算案 開學首日引發家長憂慮
Waymo領先舊金山自駕計程車 面臨特斯拉挑戰

Waymo領先舊金山自駕計程車 面臨特斯拉挑戰
舊金山市議員陳詩敏挺富人稅 威善高避答引關注

舊金山市議員陳詩敏挺富人稅 威善高避答引關注
舊金山房市去年最貴未成交物件 5房產入列

舊金山房市去年最貴未成交物件 5房產入列
Uber自駕計程車 已在灣區道路測試

Uber自駕計程車 已在灣區道路測試

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
波因特阿里納主街的居酒屋Gama店，加州主廚們正湧向這座位於舊金山以北的霧都海濱小鎮。(取自Google Maps)

波因特阿里納小鎮 吸引主廚不斷湧入

2026-01-05 01:17
優勝美地國家公園也是北加州知名景點，許多旅客慕名而來。（記者江碩涵／攝影）

2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」

2026-01-04 01:20

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」

川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
住飯店想挑安靜房間 這兩組房號先避開

住飯店想挑安靜房間 這兩組房號先避開