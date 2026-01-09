舊金山網約車司機抗議無人車 盼政府一視同仁加強監管

舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

舊金山 華裔Uber司機趙程遠9日向本報表示，1月2日來自網約車公司Uber和Lyft共約20多名司機公開抗議Waymo 無人駕駛出租車。他說：「我們不是反對科技，是反對不公平。」

上周五在舊金山市中心加州公用事業委員會（CPUC）辦公室外，包括趙程遠在內等多名Uber司機抗議者舉著標語。趙程遠表示，自己在舊金山開 Uber 已多年，也偶爾接 Lyft 的單，但最近一年感受到的壓力愈來愈大，其中一個關鍵原因，就是 Waymo 無人計程車在街頭大量出現。

趙程遠說，「我們每天開車，超速一點、停錯一下，都可能被投訴、被停權，可是這些無人車，出事了、卡在路口、甚至撞到寵物，好像也沒看到有誰真的負責。」

這些Uber、Lyft抗議司機與支持者到 California Public Utilities Commission 辦公室外抗議，呼籲監管單位在放行更多自駕車 之前，先把安全與責任制度講清楚。當天 CPUC 正好開會，討論是否進一步修訂自動駕駛車輛的相關規範。

趙程遠說，抗議現場不遠處，一輛接一輛白色的 Waymo 無人車照常行駛，從司機們面前開過。他苦笑向本報表示，眼看著Waymo無人駕駛車就在我們眼前一直跑，可是我們的聲音，好像很少有人聽。

他指出，無人計程車現在不用像真人司機一樣面對生計壓力，我們要養家、要付房租、要保險，出一次事故可能就沒工作了；但自駕車背後是大公司，出問題好像就一句「系統調整。」

趙程遠也強調，司機並不是要阻擋科技進步。「科技一定會往前走，我們也接受，」他說，「但至少要一視同仁，該有的標準、該負的責任，不能只有人類司機在扛。」

隨著自動駕駛產業持續擴張，如何在創新、安全與基層司機生計之間取得平衡，成為舊金山眼前愈來愈難迴避的現實問題。