金山灣區華人寫作協會 「火痕」作者李嘉音續任會長

金山灣區華人寫作協會2026年由「火痕」作者李嘉音續任協會會長。（本報資料照片）

金山灣區華人 寫作協會2026 年經由理事會選舉，「火痕」作者李嘉音續任協會會長。金山灣區華人寫作協會表示，今年也迎來多位新任理事加入，理事們皆為長期深耕矽谷 、各有所成的專業人士。

李嘉音出生於台灣，畢業於紐約州立大學石溪分校電腦及應用數學系，曾任職於紐約與矽谷電腦軟體工程領域，後轉行進入財經界，現為嘉音理財公司負責人，並活躍於財經媒體及文學創作。

李嘉音筆耕不輟，作品涵蓋財經、旅遊、美食等多個領域，曾在「世界日報」、「財富之門」、「舊金山吃貨」及「品雜誌」等媒體撰寫專欄。她著有「矽谷百合」、「又見百合」、「百合三弄」等書，其中「百合三弄」獲華僑救國聯合總會2021年海外華文文藝創作散文類著述獎，「火痕」則獲得2024年美國華人大會張純如人道獎。

金山灣區華人寫作協會表示，回顧2025 年協會每月舉辦講座，邀請知名作家與傑出人士分享，場場座無虛席，參與人數皆突破三位數；講座錄影上線後，點擊率亦屢創佳績，不僅展現了灣區華人對文學、思想與交流的熱情，也證明大家對協會邀請的講者及主題給予高度肯定與支持。

2026 年度金山灣區華人寫作協會理事成員有會長李嘉音、副會長冰清、秘書長陳漢平、財務長喬立、公關酈如丘、會員服務陳淑惠、活動理事陳伯康、雲端負責人伊斯曼及網站負責人江堤莊。協會歡迎對中英文寫作、閱讀感興趣的朋友加入， 詳情可電郵[email protected]。