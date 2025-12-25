3華商逃1.09億元關稅遭起訴 面臨2.2億罰款

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
起訴書中列出的部分違規帳目記錄。（司法部提供）
根據加州聯邦檢察長辦公室新聞稿，聯邦大陪審團起訴三華人與三公司，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元稅款，包括反傾銷稅、反補貼稅及其他針對產自中國並進口到美國的石英檯面產品、木製櫥櫃和盥洗台及磁磚所徵收的關稅。海關與邊境保護局（CBP）已向其發出2億2250萬美元「預處罰通知」（pre-penalty notice）。

根據起訴書，被告為63歲潘信勉（Xin Mian Pan，譯音，又名Henry Pan）、62歲謝良華（Hua Liang Xie，譯音，又名Nolan Xie），與53歲中國籍王進華（Jinhua Wang，譯音，又名Johnson Wang）。

被提告的公司，分別是潘信勉在灣區經營的友利瓷磚雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）、友利石材櫥櫃（Uni-Stone & Cabinet, Inc.），與王進華在中國深圳成立的物流公司（Shenzhen Top & Profit International Forwarding Co. Ltd.）。他們涉嫌共謀電信詐欺、走私，及以虛假陳述方式進口貨品等罪名。潘信勉和其兩家公司另被控國際洗錢罪，他已於日前被捕。

在2018年至2020年間，美國商務部認定，中國製造的石英檯面產品、木製櫥櫃與盥洗台、陶瓷磁磚等，在美國市場上的售價，低於公平市場價格。故美國對中國進口的石英檯面產品課徵341.47%合併稅率（combination rate）；木製櫥櫃與盥洗台課徵251.64%合併稅率；陶瓷磁磚課徵高達689.50%合併稅率。

起訴書指出，被告2018年9月起至2023年8月，策畫規避合併稅率及其他海關稅的計畫，以提高潘信勉公司的利潤，潘信勉本人也從中獲利。其經營的兩家公司進口廚房相關產品，包括石英檯面、木製櫥櫃、陶瓷磁磚等，均屬需課徵合併稅率的商品。

潘信勉和王進華與其物流公司，先將中國製造的貨物運送至馬來西亞，再從馬來西亞重新出口至屋崙港，並向CBP謊稱該貨物於馬來西亞製造。潘信勉並利用空殼公司，在進口文件上虛假登載為美國境內的進口商與收貨人，然實際上這些貨物最終目的地，仍是潘信勉擁有的友利瓷磚雲石與友利石材櫥櫃公司。被告亦被指控將這些產品進行不實分類，向CBP提交不實文件。

聯邦大陪審團起訴友利雲石(Uni-Tile & Marble, Inc.)等公司...
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

