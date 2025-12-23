我的頻道

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

北美最大亞洲超市自創「聖誕醜毛衣」暴紅 賣到缺貨

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
大華超市。(本報資料照片，記者張庭瑜/攝影)
隨著聖誕佳節臨近，美國社會特有的「醜毛衣」（Ugly Sweater）文化正悄然進入華人社區。令人意想不到的是，今年引發灣區乃至全美華裔社群瘋狂刷屏的時尚單品，竟然來自一間北美最大的亞洲連鎖超市。這款將超市品牌元素與東方市井文化深度融合的限量版聖誕毛衣，不僅在網路上引發熱議，更在開售後一度告罄。

▲ 影片來源：Instagram＠99ranchmarket（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

從超市社媒帳號公布的圖片來看，採用了聖誕節經典的紅綠配飾，但在圖案設計上卻大膽創新。超市裡常見的「波士頓龍蝦」和「上海青（青江菜）」竟然成了毛衣的主角，與象徵喜慶的中文字樣交相輝映。

有居住在灣區的華人評論道：「天哪，這件衣服怎麼做到的？又中式、又聖誕，簡直是『醜到極致就是潮』的最佳詮釋。」更有居住在矽谷的工程師幽默表示，穿上這件衣服去公司參加聖誕派對，「絕對是全場MVP，一眼就能看出你是熱愛生活、常逛華人超市的灣區人。」

儘管接近60美元的官方定價並不便宜，但由於設計獨特且帶有強烈的社區標籤，該毛衣在超市官網上線後不久便顯示「售罄」（Sold Out）。在社交媒體的評論區，可以看到大量網友追問「在哪裡可以買到？」、「求補貨」的留言。

甚至有已經收貨的幸運兒在論壇上分享「Repo」（開箱心得），大讚實物品質驚艷，且非常有「華人的聖誕節」氣息。

「醜毛衣」不再只是西方節慶的符號，而被賦予亞洲超市、家常食材與中文字樣等文化意象，也讓不少華人消費者在會心一笑之餘，穿出屬於自己的節日歸屬感。

華人超市 灣區 聖誕節

