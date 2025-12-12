全福會30周年福音餐會 帶來聖誕亮光

我的頻道

記者龔玥／聖荷西報導
全福會30周年餐會溫馨感動登場。（主辦方提供）
華人國際全備福音商人團契（北加州全福會）7日晚間於聖塔克拉拉舉辦30周年聖誕福音餐會「愛的禮物」。現場座無虛席，超過300多位灣區居民、教會領袖與社區人士齊聚一堂，在溫馨與喜樂的氛圍中迎接聖誕佳節。參與的來賓有會長代表與媒體領域劉效宏，公職領域邵陽，職場企業陳少豪牧師，家庭領域江一鴻，教育培訓蘇承，宗教領域：劉彤牧師和表演藝術周建久牧師。

活動以晚餐與現場樂隊（live band）拉開序幕，隨後由敬拜團帶來聖誕詩歌，現場氣氛熱絡。

熱鬧溫馨的30周年切蛋糕儀式。由劉彤牧師、游智婷牧師與全福會代表一同上台切蛋糕，伴隨生日快樂歌聲，象徵全福會30年來的感恩與祝福，也預告邁向下一個更新的季節。在全福會邀請下劉彤牧師帶來簡短信息，在敬拜團與全福會弟兄配搭下，引領會眾進入敬拜與感恩的高峰。

隨後登場的iPhone 17大獎抽獎掀起全場最高潮，笑聲與歡呼聲此起彼落，增添聖誕佳節的喜樂氛圍。整場晚會在平安、感恩與祝福中圓滿落幕。

主席蕭景洲表示：「在30周年的重要時刻，能夠把上帝的愛帶進社區、與更多朋友建立連結，並分享這份從天而來最美好的好消息，是極具意義且充滿使命感的事。」

