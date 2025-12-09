全福會30週年聖誕福音餐會「愛的禮物」 帶來聖誕亮光

我的頻道

記者龔玥/聖荷西即時報導
全福會三十週年餐會溫馨感動登場。（主辦方提供）
全福會三十週年餐會溫馨感動登場。（主辦方提供）

12月7 日晚間，華人國際全備福音商人團契（北加州全福會）於聖塔克拉拉狀元樓（China Stix）盛大舉辦三十週年聖誕福音餐會「愛的禮物」。現場座無虛席，超過三百多位灣區居民、教會領袖與社區人士齊聚一堂，在溫馨與喜樂的氛圍中迎接聖誕佳節。參與的來賓有會長代表與媒體領域劉效宏，公職領域邵陽，職場企業陳少豪牧師，家庭領域江一鴻，教育培訓蘇承，宗教領域：劉彤牧師和表演藝術周建久牧師。

活動以晚餐與live band拉開序幕，隨後由敬拜團帶來聖誕詩歌，現場氣氛熱絡溫暖。讚美之泉 游智婷牧師接續獻詩，以細膩深情的敬拜，帶領眾人預備心領受當晚的信息。影片內容真摯動人，讓許多首次參加的社區朋友深受觸動，看見信仰如何真實影響職場、家庭與社會。

晚間七點全場進入熱鬧溫馨的 三十週年切蛋糕儀式。由劉彤牧師、游智婷牧師與全福會代表一同上臺切蛋糕，伴隨生日快樂歌聲，象徵全福會三十年來的感恩與祝福，也預告邁向下一個更新的季節。在全福會邀請下劉彤牧師帶來簡短信息，在敬拜團與全福會弟兄配搭下，引領會眾進入敬拜與感恩的高峰。

隨後由兩位弟兄分享真實見證。孫玉鼎弟兄講述了「醫治的神蹟」，分享自己在疾病中經歷上帝醫治的真實見證，深深觸動人心。石天劍弟兄則在「神的手在關稅與職場」的經歷中見證上帝如何在國際關稅與職場挑戰中親自介入、帶領突破。真摯的分享，使現場多位來賓深受感動。

隨後登場的iPhone 17大獎抽獎 掀起全場最高潮，笑聲與歡呼聲此起彼落，增添聖誕佳節的喜樂氛圍。整場晚會在平安、感恩與祝福中圓滿落幕。

主席蕭景洲表示：「在三十週年的重要時刻，能夠把上帝的愛帶進社區、與更多朋友建立連結，並分享這份從天而來最美好的好消息，是極具意義且充滿使命感的事。」

全福會三十年來深耕灣區，陪伴無數人走過人生挑戰，並持續透過見證、團契與職場連結祝福社區。今年的「愛的禮物」餐會，不僅是一場慶典，更是一份獻給灣區的聖誕禮物——充滿盼望、平安與愛。

