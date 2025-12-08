我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

戲谷劇團愛情話劇「今生有約」 明年1月上演

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
戲谷劇團將於2026年1月25日推出經典情感力作「今生有約」。（戲谷劇團提供）
戲谷劇團將於2026年1月25日推出經典情感力作「今生有約」。（戲谷劇團提供）

繼2024年黑色喜劇「領帶vs.高跟鞋」創下全場售罄、口碑爆棚紀錄後，戲谷劇團導演楊婧堃再度攜手矽谷知名劇作家沈悅，將於2026年1月25日推出經典情感力作「今生有約」，以細膩筆觸探討愛情與命的永恆命題，為灣區觀眾獻上一場跨越時空的藝術對話。

「今生有約」延續戲谷劇團對專業品質的堅持，匯聚橫跨美中的頂尖創作陣容：編劇沈悅以深刻劇本觸動人心。藝術顧問，北京電影學院教授林洪桐傾力指導。導演楊婧堃率領畢業於中國傳媒大學、中央戲劇學院、北京電影學院、上海戲劇學院等院校的製作團隊，邀請國際舞美設計大師于海勃、執行製作人羅澤中、黑池國標舞冠军陳向作為舞蹈編導、音樂總監李文赜、台詞指導段孟汐等行業菁英，從視覺、聽覺到表演細節全面升級。劇目融入原創音樂、多媒體影像與現代舞美設計，以國際化舞台語言重塑經典，打造沉浸式劇場體驗。

導演楊婧堃表示，作為沈悅繼「領帶vs.高跟鞋」後另一部廣受讚譽的作品，「今生有約」以克制而溫柔的敘事，勾勒人生中無法重來卻刻骨銘心的情感軌跡。故事聚焦於現代人面對愛情與現實的抉擇，通過人物命運的交織，引發觀眾對緣分、遺憾與成長的共鳴。在延續原作情感深度的基礎上，本劇更結合當代社會語境，以更具包容性的視角探討跨越文化背景的情感議題，延續使命，推動灣區華語戲劇發展。

戲谷劇團始終以「打造優質中文戲劇」為核心，從「領帶vs.高跟鞋」的幽默諷刺到「今生有約」的深情內斂，團隊堅持通過專業製作與創新表達，豐富灣區文化生態。

該劇將於明年1月25日下午3時與晚上7時在聖塔克拉拉市Mission City Center for Performing Arts連演兩場。自開票以來，「今生有約」延續前作熱度，門票銷售持續升溫，部分場次VIP席位已售罄。觀眾可登錄官方網站www.vdperformingarts.com查詢詳情並搶購餘票，及早預約這場貫穿時光的藝術之旅。

灣區 矽谷 現代舞

上一則

聖荷西高中生「排卐字」涉反猶 校方調查

下一則

「大又美法」2026年報稅 哪些收入能抵免？

延伸閱讀

台灣新生代導演爆性醜聞 前女友指控偷拍私密片「動粗還劈腿」

台灣新生代導演爆性醜聞 前女友指控偷拍私密片「動粗還劈腿」
巧遇李安 「最年輕的音樂家」蔣榮宗興奮合影當面告白「超驚喜」

巧遇李安 「最年輕的音樂家」蔣榮宗興奮合影當面告白「超驚喜」
軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵

軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵
灣區消費力強 超市拓點大戰開打

灣區消費力強 超市拓點大戰開打
「我的夢」基金會成立 凝聚僑社力量

「我的夢」基金會成立 凝聚僑社力量

熱門新聞

圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。（受訪者提供）

從「葡萄成熟時」到牧師講台 歌手陳蘭麗展開人生下半場

2025-12-01 20:03
這款蛋糕共有六層，口感既綿密又酥脆，十分豐富。（記者王若然／攝影）

好市多節日限定蛋糕 華人評價高、關心「是否太甜」

2025-12-01 01:18
這幾天灣區天氣與以往相比格外不同，聖荷西晚上只有華氏41度，寒氣逼人，舊金山甚至測到103年以來同期最低溫。（記者江碩涵／攝影）

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

2025-12-04 01:18

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人