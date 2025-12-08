戲谷劇團愛情話劇「今生有約」 明年1月上演

戲谷劇團將於2026年1月25日推出經典情感力作「今生有約」。（戲谷劇團提供）

繼2024年黑色喜劇「領帶vs.高跟鞋」創下全場售罄、口碑爆棚紀錄後，戲谷劇團導演楊婧堃再度攜手矽谷 知名劇作家沈悅，將於2026年1月25日推出經典情感力作「今生有約」，以細膩筆觸探討愛情與命的永恆命題，為灣區 觀眾獻上一場跨越時空的藝術對話。

「今生有約」延續戲谷劇團對專業品質的堅持，匯聚橫跨美中的頂尖創作陣容：編劇沈悅以深刻劇本觸動人心。藝術顧問，北京電影學院教授林洪桐傾力指導。導演楊婧堃率領畢業於中國傳媒大學、中央戲劇學院、北京電影學院、上海戲劇學院等院校的製作團隊，邀請國際舞美設計大師于海勃、執行製作人羅澤中、黑池國標舞冠军陳向作為舞蹈編導、音樂總監李文赜、台詞指導段孟汐等行業菁英，從視覺、聽覺到表演細節全面升級。劇目融入原創音樂、多媒體影像與現代舞 美設計，以國際化舞台語言重塑經典，打造沉浸式劇場體驗。

導演楊婧堃表示，作為沈悅繼「領帶vs.高跟鞋」後另一部廣受讚譽的作品，「今生有約」以克制而溫柔的敘事，勾勒人生中無法重來卻刻骨銘心的情感軌跡。故事聚焦於現代人面對愛情與現實的抉擇，通過人物命運的交織，引發觀眾對緣分、遺憾與成長的共鳴。在延續原作情感深度的基礎上，本劇更結合當代社會語境，以更具包容性的視角探討跨越文化背景的情感議題，延續使命，推動灣區華語戲劇發展。

戲谷劇團始終以「打造優質中文戲劇」為核心，從「領帶vs.高跟鞋」的幽默諷刺到「今生有約」的深情內斂，團隊堅持通過專業製作與創新表達，豐富灣區文化生態。

該劇將於明年1月25日下午3時與晚上7時在聖塔克拉拉市Mission City Center for Performing Arts連演兩場。自開票以來，「今生有約」延續前作熱度，門票銷售持續升溫，部分場次VIP席位已售罄。觀眾可登錄官方網站www.vdperformingarts.com查詢詳情並搶購餘票，及早預約這場貫穿時光的藝術之旅。