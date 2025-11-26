「我的中國行」短視頻大賽 灣區學生奪特等獎

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
第二屆「我的中國行」短視頻大賽頒獎典禮，在中國駐舊金山總領事館舉行。（受訪者供圖）
中國駐舊金山總領事館近日舉辦第二屆「我的中國行」短視頻大賽頒獎典禮，吸引灣區多所學校約200名師生與家長出席。活動現場除頒獎外，更舉辦中國文化遊園會，讓學生在熱鬧互動中體驗多元中國文化，現場反應熱烈。

總領事張建敏與夫人鄭心為特等獎得主Anthony Cheung頒獎。（受訪者供圖...
今年大賽共有來自全美30多個訪華交流團的學生參加，經網路票選與專家評審，共22件作品脫穎而出。其中，特等獎由灣區學生Anthony Cheung奪得。一、二、三等獎得主亦於當晚逐一領獎，台上台下充滿祝賀與歡呼。

總領事張建敏致辭指出，「我的中國行」系列活動是響應中國「五年五萬」青年交流倡議而推出，旨在鼓勵美國青年透過親訪與創作，更真切地了解中國社會與文化。他表示，影片中呈現的城市風貌、自然景觀與街頭生活「展現了年輕人的好奇心、創造力，也記錄了他們在中國的真切體驗」。

中國駐舊金山總領事張建敏表示「我的中國行」短視頻作品，展示了創作者在中國的真切體...
張建敏強調，近年已有近四萬名美國學生透過「五年五萬」計畫前往中國交流，許多人是首次踏足亞洲，親身經驗使他們能「跳脫媒體的片面描述，建構更真實、更全面的觀察」。

獲得特等獎的 Anthony Cheung 在台上分享了他在上海的見聞。他回憶夜遊黃浦江、與當地家庭交流互動、打乒乓球、吃餃子、參與集體購物等經歷︰「每一刻都讓我看見一個活力十足、溫暖又充滿故事的城市。」他的作品以細膩視角記錄上海日常，獲得評審高度肯定。

頒獎儀式中的變臉表演掀起高潮，面具瞬息變換，台下小朋友驚呼連連。（受訪者供圖）
頒獎活動中的文化遊園會也是全場亮點。古箏合奏，優雅琴聲令現場安靜片刻；隨後登場的川劇變臉表演掀起高潮，面具瞬息變換，台下小朋友驚呼連連；太極功夫扇則結合柔韌動作與鮮明節奏，獲得陣陣掌聲。

主辦方表示，希望未來持續推動青少年交流，讓更多美國學生透過影像、旅行與交流認識中國，開拓更廣的世界視野。

頒獎儀式中的古箏表演受到歡迎。（受訪者供圖）
