潑墨畫家陳菊美 3度入選巴黎秋季沙龍展

灣區現代水墨畫家陳菊美（May Shei）於10月第三度攜其現代潑墨作品，赴法國參加巴黎秋季沙龍展。（台灣駐法代表處提供）

灣區 現代水墨畫家陳菊 美（May Shei）於10月第三度攜其現代潑墨作品，遠赴法國參加了藝術史上最悠久的巴黎秋季沙龍展。

該沙龍展創立於1880年，展出繪畫、雕塑、建築及裝飾藝術等，在20世紀成為最有影響力的沙龍。知名藝術家如雷諾瓦、羅丹、塞尚、馬蒂斯、高更等皆曾在此展出、出資贊助過，1905年的野獸派及1910年的立體派也在此誕生。此展是積極推動現代藝術、藝術家躍升國際之重要舞台，近代如徐悲鴻、劉海粟、常玉、林風眠、趙無極和吳冠中等名家皆曾經入選展出過。

中華民國 駐法國代表處第一位女大使郝培芝大使，在開幕前接見了陳菊美及先生謝水源。同樣有客家血統的郝大使讚美其潑墨山水系列獨樹一格、大氣中見細膩，具有個人魅力特色而引人入勝。

陳菊美表達感謝，表示因為共三年入選，已自動具申請秋季沙龍展會員資格，經過多年的努力，很榮幸達成理想。

在接見中，郝培芝大使也介紹了駐法大使館的歷史、忙碌而多樣的僑務作業及多年來完成的使命。

秋季沙龍展於10月29日舉行開幕儀式，台灣駐法國外交部藝文處林家妤專員、邱崇軒文化秘書應邀出席盛會。

此次沙龍展在法國巴黎協和廣場展出，共有50國的1000名畫家參展（畫廊不在此數）。開幕茶會當晩估計4000名嘉賓出席。展覽於11月2日閉幕。

陳菊美深信，藝術是國際共通語言，也是文化外交的主要動力。她回到灣區後，從11月至明年1月3日在聖塔克拉拉的Obelisk Gallery Holiday Show有邀請展，12月至明年1月4日在Triton Museum of Art有特別邀請展，明年1月在Sausalito Center for the Arts的人物畫邀請特展亦將閃亮登場。