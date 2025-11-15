11/21營養講座 教大家遠離骨質疏鬆和肌少症

蕭智綺（Amy Shiau）為美國加州持照營養師，參與癌症臨床實驗及流行病學的研究逾十年。（主辦單位提供）

金山灣區 媽媽教室11月21日舉辦營養講座，邀請持有加州 營養師蕭智綺，教導大家如何健康吃、改進飲食營養，遠離骨質疏鬆和肌少症。

蕭智綺（Amy Shiau）為美國加州持照營養師，參與癌症 臨床實驗及流行病學的研究逾十年，近20多年在聖荷西衛星透析中心（Satellite dialysis）擔任腎臟專科營養師，為腎功能衰竭病人提供飲食輔導，現兼職營養顧問。

蕭智綺擁有台大農化學士學位、肯塔基大學營養科學碩士學位及芝加哥Loyola大學管理學工商管理碩士學位，並參與癌症的臨床實驗及流行病學的研究，曾任北加州癌症中心的研究經理，管理各種癌症流行病學的研究計畫。她的研究涉及甲狀腺癌、子宮內膜癌和乳腺癌等。

營養講座內容將教導大家認識骨質疏鬆症、分析危險因子及迷思，分享哪些食物造成骨質流失，並提供逆轉骨質疏鬆的成功例子、促進骨骼健康的實用食譜及飲食調配。時間為11月21日上午10時至12時，地點在金山灣區僑教中心（地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA95035），更多細節可電洽408-252-7070。