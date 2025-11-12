我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

華埠小姐李婉兒 13日就職建築檢查委員

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李婉兒（左）是舊金山中華總商會首位女性副主席，她將於周四宣誓就任舊金山市建築檢查局委員。（記者王子涵／攝影）
李婉兒（左）是舊金山中華總商會首位女性副主席，她將於周四宣誓就任舊金山市建築檢查局委員。（記者王子涵／攝影）

曾獲全美華埠小姐稱號的李婉兒（Judy Lee），將於周四（13日）宣誓就任舊金山市建築檢查局（Department of Building Inspection, DBI）委員，任期至2027年7月1日。李婉兒由市議長孟達文（Rafael Mandelman）提名，並獲市議會一致通過。

李婉兒現任中華總商會、白蘭社區基金（Rose Pak Community Fund）項目主任，長期投身公共服務與社區發展。她曾在市長經濟與勞動力發展辦公室、市長社區服務辦公室及舊金山勞工委員會任職，熟悉市府運作，協助居民、租戶與小商戶在繁複的市政體系中尋求協助。

宣誓典禮將於周四下午2時在市政廳議事廳舉行。李婉兒表示，自己是土生土長的舊金山人和一名長期租戶，深切體會居民在尋找與維持安全、可負擔住房上的挑戰。

「住房不只是建築，它關乎人、家庭與社區，」李婉兒提出三大施政重點：強化部門透明度與問責、促進公平與包容，以及加強部門與社區合作，以重建公眾信任。

李婉兒表示，目標是確保舊金山的建築安全、制度公平，讓建築檢查局反映這座城市的核心價值。「每位市民都應擁有安全宜居的家，這是我們共同的責任。」

李婉兒是舊金山中華總商會首位女性副主席，身為華裔第二代，早於2014年獲全美華埠小姐「第三公主」，2016年加冕「華埠小姐」。她之後投入選美委員會改革，主張以提升女性公共演講能力、職業發展與文化傳承為核心，讓賽事不僅是選美，更是培養社區新一代女性領袖的平台。

她指出：「我們希望年輕女性能從舞台走向社區，參與公共事務，為華裔社區發聲。」

舊金山 華埠 華裔

上一則

Raising Cane's南灣第2家分店 莫甘山開幕人潮爆滿

下一則

金山懸崖屋達協議 將用原名重新開張

延伸閱讀

Safeway超市舊址 擬建1800戶大型社區 15%單位作為可負擔房

Safeway超市舊址 擬建1800戶大型社區 15%單位作為可負擔房
2025治癒加州系列十之九（Healing California）

2025治癒加州系列十之九（Healing California）
華埠22日免費健康講座 聚焦胰臟癌、胃癌

華埠22日免費健康講座 聚焦胰臟癌、胃癌
凱斯哈林FDR高速路壁畫塗鴉 將在華埠伊利沙白街畫廊展出

凱斯哈林FDR高速路壁畫塗鴉 將在華埠伊利沙白街畫廊展出
舊金山前市長布里德考慮角逐國會議員 接棒裴洛西席位

舊金山前市長布里德考慮角逐國會議員 接棒裴洛西席位

熱門新聞

星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
旅客林先生在手機中收到警告，可能面臨航班變動。(受訪者提供)

聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西

2025-11-08 01:20
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」

2025-11-08 20:24
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

北加華男識破詐騙掛電話 騙子竟再致電嗆「是不是做虧心事」

2025-11-10 01:20

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣