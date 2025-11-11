我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲戴的鎖頭項鍊 讓猶他州這家小品牌訂單暴增

軟銀全數出清Nvidia持股 小散戶該跟著賣嗎？

北加州慈濟腎友會 11/16感恩節聚會

【本報訊】

加州慈濟腎友會將在11月16日下午2時至4時，在慈濟北加州分會聖荷西志業中心舉行，地址是2355 Oakland Road, San Jose, CA. 95120。當天將邀請腎友會醫護團隊中，任職山谷醫療中心洗腎中心的資深護理師楊素珍，為大家講解透析治療的選擇及如何守護腎功能。

即使洗腎多年，很多慢性腎臟病患者仍想知道血液透析（習稱血洗）及腹膜透析（習稱腹洗）的優點 、缺點及限制，及有效年限的統計數據等。還有如何控制血壓、血糖等的問題。很多人長期血壓高、血糖高，怎麼保護自己的腎功能，這些困擾的問題都可以在這次的講座中得到答案。

北加州慈濟腎友會走過20年，見證了許多生老病死，喜樂及痛苦，陪伴每一位腎友走過坎坷不安和平安喜樂的日子。每一次的聚會，腎友們一起分享經驗心得，家人們也彼此分享日常飲食起居的照顧，醫護人員盡心盡力地提供各種資訊，志工們提供每兩個月一次聚會的服務，讓腎友們在聚會中感受到安慰及安心。

感恩聚會將準備可口茶點，歡迎腎友㩦家人參加，可以現場也可以上網參加。上網的朋友可使用Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/82684522293?pwd=IxttXUykSzjJsYdfuTiR9pAxXz3MSk.1，Meeting ID: 82684522293，Passcode為2025。

若想更進一步了解慈濟腎友會，可電洽慈濟北加州分會408- 457-6969。

慈濟 加州 北加

上一則

稅補中斷恐衝擊40萬加州人 華人社區憂交不起社保

延伸閱讀

生命河攜手聖荷西市 15日共辦感恩節嘉年華 凝聚社區散播愛

生命河攜手聖荷西市 15日共辦感恩節嘉年華 凝聚社區散播愛
駐紐約台北經文處 11/13慈濟分會辦理行動領務

駐紐約台北經文處 11/13慈濟分會辦理行動領務
糧食券停發 法拉盛慈濟湧現人潮 華人家庭憂糧荒提前登記

糧食券停發 法拉盛慈濟湧現人潮 華人家庭憂糧荒提前登記
北加台灣工商會 11/9矽谷創業研習營

北加台灣工商會 11/9矽谷創業研習營
糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

熱門新聞

星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」

2025-11-08 20:24
旅客林先生在手機中收到警告，可能面臨航班變動。(受訪者提供)

聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西

2025-11-08 01:20
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

北加華男識破詐騙掛電話 騙子竟再致電嗆「是不是做虧心事」

2025-11-10 01:20

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡