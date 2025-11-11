我的頻道

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

中華文化公園修復募款晚宴 近300人共襄盛舉

記者頌慈／福斯特報導
基金會會長林大鋭強調，中華文化公園不僅是灣區華人的精神地標，更承載了海外華僑對中華文化的守護與傳承。（記者王子涵／攝影）
由華美傳統基金會（Sino-American Heritage Foundation）主辦的「薪火相傳–中華文化公園修復募款晚宴」，9日晚在福斯特市舉行，近三百位來自灣區政商界、僑界及文化團體的代表出席，共同為修復聖荷西中華文化公園籌募經費。

基金會會長林大鋭（David D. Lin）回顧修復計畫的兩年歷程，強調文化公園不僅是灣區華人的精神地標，更承載了海外華僑對中華文化的守護與傳承。他表示，1970年代由僑胞與台灣社會共同出資興建的中華文化公園，歷經半世紀風雨，園內多處建築急需整修。「這是屬於我們這一代的責任，要守住前人留下的文化瑰寶，讓後代能夠繼續在這裡認識中華文化、學習傳統精神。」

中華文化公園位於聖荷西Overfelt Gardens Park內，1971年落成，占地六畝。園內建有孫中山紀念堂、友誼門、蔣公紀念亭及孔子銅像等，建築材料多由台灣海運而來。此園見證了台灣與灣區華人早期交流的歷史，亦是美西地區少數具完整中式園林風格的景觀。

林大鋭指出，基金會自2024年初啟動修復行動，在聖荷西市議員歐蒂斯(Peter Ortiz）支持下成立「中國文化公園維護委員會」，並透過多場活動喚起社區關注。

晚宴現場除播放公園現況及修復藍圖影片外，並舉行義賣及文化表演，包括舞獅、古箏演奏及青少年合唱團獻唱「明天會更好」，場面熱烈。多位社區人士即席宣布捐款，顯示僑界對修復行動的廣泛支持。

根據基金會規畫，工程將於2026年啟動第一階段施工，預計先行整修中山紀念堂與友誼門，並改善園區景觀及安全設施。完成後，公園將重新開放作為多元文化教育與交流的基地，舉辦節慶慶典與青少年文化營。

中華文化公園修復工程目前仍持續募款中，華美傳統基金會呼籲僑界踴躍參與。

中華文化公園為占地六畝中式古典設計的公園，園內建有孫中山紀念堂、友誼門等。（記者...
灣區 聖荷西 華人

