我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美東三分之二地區本周迎來最低溫…今日你應知道5件事

賞秋最佳國家公園 旅遊專家點名這2地

矽谷影響力協會年會 紀錄片「造山者」分享台灣半導體經驗

記者孫愛薇／庫比蒂諾報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以創新、永續與影響力為主軸的矽谷影響力協會 (Good Morning Silicon Valley,GMSV) 3日在庫比蒂諾舉行「Build for Impact」影響力年會。（主辦單位提供）
以創新、永續與影響力為主軸的矽谷影響力協會 (Good Morning Silicon Valley,GMSV) 3日在庫比蒂諾舉行「Build for Impact」影響力年會。（主辦單位提供）

以創新、永續與影響力為主軸的矽谷影響力協會 (Good Morning Silicon Valley,GMSV) 3日在庫比蒂諾舉行「Build for Impact」影響力年會，並舉辦紀錄片「造山者-世紀的賭注」放映會，邀請導演蕭菊貞，製片蔣顯斌及陳添順出席，與年會貴賓分享創作理念與探討台灣半導體產業如何從本土走向世界，成為全球科技關注的核心，逾200人參與。

晚宴的座談會由柏克萊加大生態系統、氣候科學與解決方案教授 Trevor Keenan 主持，邀請全球玉山科技協會榮譽理事長兼GMSV顧問胡立民及蔣顯斌共同對談。

蔣顯斌表示，台灣從一個做輕工業加工出口為主的小島，決定性轉型成為一個半導體路上充滿了賭注，片中看到很多前輩所做的堅持，一代又一代的人，能夠積累成一個非常重要的果實，感受特別強烈的是年輕一輩看完來分享，他們所接下的一棒是有份量的，科技的汰換與洗牌是這麼的快速又無情，「讓年輕一輩看完有很多思考，這是我們感到很安慰」。

胡立民分析，矽谷是半導體起來的地方，從國家半導體 (National Semiconductor)到遍地開花，當初很多人不看好半導體，也經過好幾個週期，現在AI浪潮下半導體又紅，在矽谷有很多人努力奮鬥下打出一片天，大家都有同樣的精神，「當你有一個理念與信念，然後願意說服很多人跟你一起做，大家都有熱情去做，這就是一個產業部落」。

年會中分享GMSV 以行動實踐永續，舉辦各項影響力活動，4月攜手多家影響力創投，在舊金山氣候周舉辦「亞洲 × 美國」環境科技論壇；與B Current活水影響力投資推出 Podcast「Climate Fusion Talk」，探索對抗氣候變化帶來的科技機會；10月18日舉辦第二屆高中生永續領導力工作坊，鼓勵年輕世代，成為下一波改變推手。

駐舊金山經文辦事處處長伍志翔、駐舊金山經濟組長陳愛蘭、駐舊金山科技組長顏宏偉、GMSV共同創辦人兼主席鄭琇文、GMSV共同創辦人李喬琚、庫比蒂諾市長趙良方、薩拉度加市議員趙嬿等人出席。

紀錄片 「造山者」在年會放映，導演蕭菊貞（左三），製片蔣顯斌（右二）及陳添順（左...
紀錄片 「造山者」在年會放映，導演蕭菊貞（左三），製片蔣顯斌（右二）及陳添順（左二）出席，與年會貴賓分享創作理念。（記者孫愛薇／攝影）

舊金山 矽谷 柏克萊加大

上一則

世界日報主辦銀髮樂齡生活展 展現長者多彩生活面貌

下一則

8.6萬人本月中旬罷工兩天 加大醫療系統史上最大罷工

延伸閱讀

矽谷生活壓力爆棚 A提案通過聖荷西銷售稅將漲到10%

矽谷生活壓力爆棚 A提案通過聖荷西銷售稅將漲到10%
矽谷影響力辦「Build for Impact」年會　以行動實踐永續

矽谷影響力辦「Build for Impact」年會　以行動實踐永續
「造山者」史丹福放映 台灣半導體傳奇引共鳴

「造山者」史丹福放映 台灣半導體傳奇引共鳴
UCLA放映「造山者」看見台灣人的堅韌與信念

UCLA放映「造山者」看見台灣人的堅韌與信念
台灣半導體紀錄片「造山者」矽谷特映導演親臨、破千人入場

台灣半導體紀錄片「造山者」矽谷特映導演親臨、破千人入場

熱門新聞

星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」

2025-11-08 20:24
舊金山一家四口命案悲劇真相待解。(取自舊金山警局臉書)

舊金山百萬豪宅一家四口離奇死亡 母親疑藏早期警訊

2025-11-04 18:53
旅客林先生在手機中收到警告，可能面臨航班變動。(受訪者提供)

聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西

2025-11-08 01:20

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活
朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了
帥氣亞裔男閒逛高端服飾店 下一秒行為驚呆店內人

帥氣亞裔男閒逛高端服飾店 下一秒行為驚呆店內人