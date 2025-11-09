生命河攜手聖荷西市 15日共辦感恩節嘉年華 凝聚社區散播愛

生命河基金會、生命河靈糧堂英語堂以及聖塔克拉拉市、聖荷西市市長辦公室共同主辦 2025年度感恩節嘉年華暨感恩午宴，時間是11月15日上午11時至下午3時，地點在生命河靈糧堂。（主辦單位提供）

生命河基金會（River of Life Foundation）、生命河靈糧堂英語堂（New Wave English Ministry）以及聖塔克拉拉市、聖荷西 市市長辦公室共同主辦 2025年度感恩節 嘉年華暨感恩午宴（Annual Thanksgiving Fair and Luncheon），時間是11月15日上午11時至下午3時，地點在生命河靈糧堂（地址：1177 Laurelwood Road, Santa Clara） 。

這場免費的社區活動，目標是透過共享美食、音樂與歡樂時光，凝聚社區力量、傳遞感恩與喜樂的精神。生命河基金會執行長劉效宏與生命河靈糧堂英語堂Pastor Tony Chon將共同帶領團隊籌備。劉效宏表示，他相信感恩不只是吃一頓飯，更是一種生活態度與愛的連結，這場嘉年華已成為社區每年共同期待的傳統，讓人彼此相愛、彼此連結。

去年感恩節嘉年華吸引逾3,000名民眾參與，今年主辦單位預期將再度迎來熱烈回響。活動現場將提供免費感恩節午餐，並安排現場音樂表演、闖關遊戲、彩繪、氣球動物、拍照打卡牆以及警消單位互動體驗等精彩內容，邀請家庭與社區鄰里一同享受節慶氛圍、分享感恩與歡笑。

Pastor Tony Chon表示，感恩節不只是付出，更是彼此連結的時刻，誠摯邀請大家分享生命的故事、同樂並為彼此祝福。