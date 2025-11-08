「台灣超人」記錄平凡英雄 200僑民觀影感動

我的頻道

記者江碩涵／聖荷西報導
從左至右分別是金山灣區僑教中心主任莊雅淑、「台灣超人」導演曲全立以及真心愛台灣會長高椿惠。（主辦單位提供）
從左至右分別是金山灣區僑教中心主任莊雅淑、「台灣超人」導演曲全立以及真心愛台灣會長高椿惠。（主辦單位提供）

真心愛台灣（Amazing Taiwan）11月2日在金山灣區僑教中心舉辦電影欣賞會，放映感人至深的「台灣超人」電影，並邀請「台灣超人」導演曲全立及其團隊從台灣專程前來，映後與觀眾進行面對面對談，分享電影背後的創作與拍攝故事。

「台灣超人」由曲全立執導，監製王師、配樂大師鍾興民共同創作，這部作品延續他們在「美力台灣」的人文精神，用三年的時間走遍全台，記錄近百位在生命困境中，仍選擇勇敢、選擇善良的平凡英雄。像是因病只能用手走路、仍努力尋找工作的劉大潭先生，又或是失去妻子後，獨自撫養女兒並照顧雙親的故事。

曲全立表示，「台灣超人」這部紀錄片希望藉由他們真實而動人的生命故事，為在人生低谷中的學童與家庭注入力量，啟發他們勇敢逐夢、拓展視野，重新看見生活的希望。

映後，曲全立及創作團隊與僑胞觀眾進行熱烈互動交流。許多僑胞表示電影觸動了他們內心深處，這些故事也提醒人們，再艱難的處境，仍可選擇勇敢與善良。活動當天近200位僑胞齊聚一堂，共同見證這部具有深遠意義的電影。

真心愛台灣會長高椿惠表示，非常歡迎曲全立及其團隊到舊金山灣區，「台灣超人」全台創下超過新台幣3000萬元的票房佳績，是近十年來最成功的紀錄片之一，非常期待透過這部電影為僑社帶來正能量。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，曲全立是台灣首席3D導演，雖然因腦瘤失去一眼一耳，卻拍出更完整的台灣，這部台灣超人影片中，每一位「超人」沒有披風，沒有超能力，但他們在面對生命困境，選擇勇敢善良的堅持與愛心，是真正能夠改變世界的力量，也是值得被看見的「台灣精神」。

真心愛台灣（Amazing Taiwan）11月2日在金山灣區僑教中心舉辦電影欣...
真心愛台灣（Amazing Taiwan）11月2日在金山灣區僑教中心舉辦電影欣賞會，放映感人至深的「台灣超人」電影。（主辦單位提供）
「台灣超人」導演曲全立表示，「台灣超人」這部紀錄片希望藉由他們真實而動人的生命故...
「台灣超人」導演曲全立表示，「台灣超人」這部紀錄片希望藉由他們真實而動人的生命故事，為在人生低谷中的學童與家庭注入力量。（主辦單位提供）

