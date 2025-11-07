華人特殊兒童之友「展夢之夜」晚會 募款55萬超標

華人特殊兒童之友「展夢之夜」募款晚會3日舉行，逾500人參與，最後募款成果55多萬美元。（記者江碩涵╱攝影）

華人 特殊兒童之友（Friends of Children with Special Needs，簡稱FCSN）「展夢之夜」募款晚會日前舉行，逾500人參與，眾多灣區 政商人士出席，最後募款成果55多萬美元，超過今年目標50萬美元。FCSN籌款主席胡立民表示，FCSN多年來獲得社會各界熱情支持，將連結社會、回饋社會，感謝大家響應。

FCSN董事會主席王一尹（Yee-Yeen Wang）、共同主席喬立（James Chiao）、共同會長李宗琨（CK Lee）與黃志堅（Jason Hwan）、副會長王陳慧明（Anna Wang）、胡立民以及首席策略長葉愛卿（Sylvia Yeh）先後登台致詞，回顧FCSN過去一年的成長與成果，並介紹新方案與服務拓展計畫，並向慷慨捐款的貴賓與支持者致上誠摯謝意。

駐舊金山台北經文辦事處處長伍志翔（右）拋磚引玉，捐贈一筆金額給FCSN，期待能引起更多社區僑胞的共鳴，並與FCSN籌款主席胡立民（左）合影。（記者江碩涵╱攝影）

胡立民說，FCSN目前已能自給自足，持續募款的目的在於拓展服務，今年將啟動重度特殊兒童照護計畫，未來並計畫購置新中心，專門為重症孩童提供照護與治療。這些孩子多伴隨情緒不穩或有暴力傾向，一般機構難以接收，FCSN希望能為他們與家長，提供安心的支持環境。

照顧特殊兒童的政府補助資源相當有限。由於灣區物價高漲，FCSN在聘用與留住員工方面，也難與高科技產業競爭。為了確保教育與照護品質，FCSN依靠大量志工支援，並善用自有中心場地，節省營運成本，因此，能在有限的政府資金下，仍提供高水準的專業服務。

駐舊金山台北經文辦事處處長伍志翔拋磚引玉，捐贈一筆金額給FCSN，期待能引起更多社區僑胞的共鳴。當晚有眾多富有愛心的地方政要一同出席慈善餐會政要，包括州參議員瓦哈布（Aisha Wahab）、州眾議員李天明（Alex Lee）、聖塔克拉拉縣議長李州曉（Otto Lee）夫婦、佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan）等。

FCSN年度募款餐會是實踐FCSN的共同使命，為其服務於南灣及東灣、超過500位特殊兒童與成人的各項計畫籌募重要經費。FCSN於1996年由10個美籍華人家庭創立，從一個小型家長互助團體成長為灣區重要的非營利機構。