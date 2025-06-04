華運會成人壘球錦標賽 DBA隊奪甲組冠軍

第41屆金山灣區華人壘球錦標賽，甲組冠軍為流浪第一棒聯隊。（華運會提供）

2025年第41屆金山灣區 華人運動會成人壘球錦標賽自5月3日開打，經過四個周末塵戰，全部比賽6月1日下午五時在聖荷西市Santana Park圓滿閉幕。

華運會表示，本屆比賽總計單循環21場、決賽六場，共比賽27場。有球人隊（Ballers）、台大校友隊SAT （TaidaSAT）、台大校友隊SUN（TaidaSun）、 台客老虎隊（Tigers）、史丹福大學 紅雀隊（Cardinals）、台客老虎隊流浪第一棒（DBA）、及三上三下（3U3D）等七隊參賽。

最後成績甲組冠軍為流浪第一棒聯隊（DBA）、亞軍老虎隊（Tigers）、季軍為三上三下（3U3D）、殿軍球人隊（Ballers）。準甲組冠軍則為史丹福大學紅雀隊、亞軍台大校友隊SAT、季軍台大校友隊SUN。

閉幕式由第41屆華運會主委陳立功及壘球比賽召集人陳勝銘、副召集人邱博文共同主持。