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亞裔美好社區促進會 5/31年度慶典

記者江碩涵／聖荷西報導
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端午節是華人傳統重要節日，蘊含深厚的文化與歷史，歷年來亞裔美好社區促進會都透過故事講述、音樂舞蹈、美食展攤及親子互動活動，邀請不同世代與族裔共同體驗亞裔文化之美。（主辦單位提供）
端午節是華人傳統重要節日，蘊含深厚的文化與歷史，歷年來亞裔美好社區促進會都透過故事講述、音樂舞蹈、美食展攤及親子互動活動，邀請不同世代與族裔共同體驗亞裔文化之美。（主辦單位提供）

端午節華人傳統重要節日，蘊含深厚的文化與歷史。亞裔美好社區促進會將於5月31日上午11時至下午3時舉辦年度傳統慶典活動（2025 Annual Dragon Boat Festival），地點在West Valley College停車場，歡迎有興趣的各族裔民眾參加。

歷年來亞裔美好社區促進會（Asian American for Better Community, AABC）都透過故事講述、音樂舞蹈、美食展攤及親子互動活動，邀請不同世代與族裔共同體驗亞裔文化之美。

主辦單位表示，隨著參與人數逐年成長，活動一路從薩拉度加的Wildwood Park擴展至West Valley College Kirkorian體育館，今年更移到戶外大型停車場舉行，可容納更多家庭與民眾。

亞裔美好社區促進會是非營利組織，長年致力於推動亞裔社區參與公共事務、選民教育與社會服務，與眾多社區夥伴合作舉辦具正面影響力的活動，鼓勵亞裔在地參與、主動服務、成為社區中不可或缺的一分子，希望藉此活動讓更多人了解並支持亞裔社區的正向能量。

亞裔 端午節 華人

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