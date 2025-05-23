金山灣區媽媽教室6月6日講座 資深律師教防詐
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網路世代詐騙猖獗，隨著科技進步，詐騙手法日益翻新，陷阱層出不窮。金山灣區媽媽教室將於6月6日舉行「防詐講座」，邀請從事法律事務30多年的律師張振倫，帶領大家了解常見的詐騙類型及其應對方法，保障個人安全。
張振倫畢業於台灣大學，1983年於華盛頓大學取得博士學位、1994年於聖塔克拉拉大學法學院取得J.D.，曾任聯華電子(UMC)的資深副總經理暨法務長，並於美國大律所執業合夥律師30多年，法律實務涉及公司和證券事務、策略和技術交易、智慧財產權的產生和辯護以及反壟斷事務，是加州律師協會成員，並擁有在美國專利商標局執業的資格。
演講內容主要介紹詐騙與日常生活密切相關的重要性、容易遭遇的詐騙類型、假冒政府單位（如 IRS、SSA、ICE）等，以及假網購、假投資、孩子出事詐騙、愛心捐款詐騙，並鼓勵大家將防詐觀念傳給孩子與家中長輩。
題目：如何提昇防詐意識、強化識詐能力及了解反詐相關法律
講者：律師張振倫
時間：6月6日上午10時至12時
地點：金山灣區僑教中心（地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）
電洽：408-252-7070
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