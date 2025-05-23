我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

紐約長島華人夫婦 從380萬豪宅離奇失蹤近兩月

金山灣區媽媽教室6月6日講座 資深律師教防詐

記者江碩涵／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金山灣區媽媽教室將於6月6日舉行「防詐講座」，邀請從事法律事務30多年的律師張振倫，帶領大家了解常見的詐騙類型及其應對方法。（主辦單位提供）
金山灣區媽媽教室將於6月6日舉行「防詐講座」，邀請從事法律事務30多年的律師張振倫，帶領大家了解常見的詐騙類型及其應對方法。（主辦單位提供）

網路世代詐騙猖獗，隨著科技進步，詐騙手法日益翻新，陷阱層出不窮。金山灣區媽媽教室將於6月6日舉行「防詐講座」，邀請從事法律事務30多年的律師張振倫，帶領大家了解常見的詐騙類型及其應對方法，保障個人安全。

張振倫畢業於台灣大學，1983年於華盛頓大學取得博士學位、1994年於聖塔克拉拉大學法學院取得J.D.，曾任聯華電子(UMC)的資深副總經理暨法務長，並於美國大律所執業合夥律師30多年，法律實務涉及公司和證券事務、策略和技術交易、智慧財產權的產生和辯護以及反壟斷事務，是加州律師協會成員，並擁有在美國專利商標局執業的資格。

演講內容主要介紹詐騙與日常生活密切相關的重要性、容易遭遇的詐騙類型、假冒政府單位（如 IRS、SSA、ICE）等，以及假網購、假投資、孩子出事詐騙、愛心捐款詐騙，並鼓勵大家將防詐觀念傳給孩子與家中長輩。

題目：如何提昇防詐意識、強化識詐能力及了解反詐相關法律

講者：律師張振倫

時間：6月6日上午10時至12時

地點：金山灣區僑教中心（地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

電洽：408-252-7070

灣區 加州 IRS

上一則

舊金山再掀罷免風暴 華人社區見證歷史關鍵時刻

下一則

平稅廳官員：受災戶保險不足 5月28日開始查

延伸閱讀

金山市長任命「可負擔房專家」為房管局委員會新成員

金山市長任命「可負擔房專家」為房管局委員會新成員
東屋崙 族裔認同分布最平均微型社區 互相包容相處融洽

東屋崙 族裔認同分布最平均微型社區 互相包容相處融洽
雙北世壯運共襄盛舉 矽谷台僑棒球隊打入前八強

雙北世壯運共襄盛舉 矽谷台僑棒球隊打入前八強
臺灣戲曲學院灣區演「回窯、梁祝」歌仔戲 吸逾500人

臺灣戲曲學院灣區演「回窯、梁祝」歌仔戲 吸逾500人
國際佛光會金山協會、泉源基金會 24、25日中西醫義診

國際佛光會金山協會、泉源基金會 24、25日中西醫義診

熱門新聞

面對日益多元的客流，不少華人超市也逐漸調整經營策略，例如增設英語標示、提供多語言收銀服務等。（記者徐蓓蓓╱攝影）

物價飛漲 華人超市成為民眾「省錢寶地」

2025-05-19 02:19
砍除私人住宅內的樹木不僅得申請許可、繳交規費，還可能需支付數千元的專業清除費用。（記者徐蓓蓓／攝影）

一棵樹砍出數千元帳單 華人等1年還可能打官司

2025-05-22 18:43
聖荷西大樓交易讓臭名昭著的中資房地產帝國瀕臨崩潰。（取自Google Maps）

結束8年磨難 聖荷西惡名昭彰中資住宅終賣出

2025-05-16 02:00
天氣轉熱，灣區2025年水果採摘季正式展開。(取材自Pexels @Zen Chung)

舊金山灣區採摘季 逾20家果園開放預約自採 這3水果先登場

2025-05-20 17:32
面對日益多元的客流，不少華人超市也逐漸調整經營策略，例如增設英語標示、提供多語言收銀服務等。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

物價飛漲 華人超市成其他族裔「省錢寶地」

2025-05-18 21:15
黄金德的后代黃諾曼在投票现场。（華促會提供）

承諾保障出生公民權 加州眾議會壓倒性通過李天明AJR 5提案　

2025-05-20 13:43

超人氣

更多 >
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
中國白領移民美國開Uber 華女不後悔：享受「從未有的自由」

中國白領移民美國開Uber 華女不後悔：享受「從未有的自由」
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用