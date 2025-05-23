我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

紐約長島華人夫婦 從380萬豪宅離奇失蹤近兩月

新希望5月31日抗癌健康日 詳解肺癌

記者江碩涵／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

新希望華人癌症關懷基金會5月31日下午1時至4時30分將在金山灣區僑教中心舉辦第七屆抗癌健康日（Health Fair）。

這次活動由老師游菀瑜帶來的康復活動「Total Body Workout」揭開序幕，透過運動放鬆肢體，自在舞動，而達到身心放鬆安定。接下來專題演講「肺癌之預防與治療」，邀請了Kaiser醫院腫瘤科醫師Jody Chuang分享關於肺癌的種種。

專題論壇「守護呼吸」由劉淑明博士主持，主講來賓包括腫瘤專科醫師、資深社工人員等，談論肺癌及其風險，讓大家了解身體發出的警訊，以期達到預防及早期發現早期治療的目標。最後「請問醫師」則由腫瘤專科醫師戴榮濤面對面回答有關癌症的各項疑問。

除了介紹新希望的服務，此次活動還邀請了灣區眾多社區團體提供相關資訊及最新健康訊息分享，包括El Camino Health癌症中心、Stanford Palliative Care、華人健康促進計畫、阿茲海默症協會、美華慈心關懷聯盟、美國胰臟癌協會、美國華裔精神健康聯盟、希望之心安寧醫護關懷中心、Bay Area Cancer Connection、Super Joey Foundation、Griswold Home Care等。

新希望華人癌症關懷基金會是非營利慈善組織，以藉服務、教育、宣導和研究，為華人癌症患者、家屬以及社區提供周全的相關服務。新希望沒有任何宗教背景，服務對象不分宗教、性別、年齡和區域，以各項落實的服務和整合運用資源，為華人癌友和家庭帶來新希望。

活動：新希望守護呼吸抗癌健康日

時間：5月31日下午1時至4時30分

地點：金山灣區僑教中心（地址：100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

電洽：408-609-3338

網址：[email protected]

癌症 華人 灣區

上一則

舊金山再掀罷免風暴 華人社區見證歷史關鍵時刻

下一則

平稅廳官員：受災戶保險不足 5月28日開始查

延伸閱讀

東屋崙 族裔認同分布最平均微型社區 互相包容相處融洽

東屋崙 族裔認同分布最平均微型社區 互相包容相處融洽
雙北世壯運共襄盛舉 矽谷台僑棒球隊打入前八強

雙北世壯運共襄盛舉 矽谷台僑棒球隊打入前八強
Catherine’s Rose以凱特王妃命名 致敬堅韌抗癌旅程

Catherine’s Rose以凱特王妃命名 致敬堅韌抗癌旅程
臺灣戲曲學院灣區演「回窯、梁祝」歌仔戲 吸逾500人

臺灣戲曲學院灣區演「回窯、梁祝」歌仔戲 吸逾500人
馬州Walker Mill國中師生 參訪華府僑教中心

馬州Walker Mill國中師生 參訪華府僑教中心

熱門新聞

面對日益多元的客流，不少華人超市也逐漸調整經營策略，例如增設英語標示、提供多語言收銀服務等。（記者徐蓓蓓╱攝影）

物價飛漲 華人超市成為民眾「省錢寶地」

2025-05-19 02:19
砍除私人住宅內的樹木不僅得申請許可、繳交規費，還可能需支付數千元的專業清除費用。（記者徐蓓蓓／攝影）

一棵樹砍出數千元帳單 華人等1年還可能打官司

2025-05-22 18:43
聖荷西大樓交易讓臭名昭著的中資房地產帝國瀕臨崩潰。（取自Google Maps）

結束8年磨難 聖荷西惡名昭彰中資住宅終賣出

2025-05-16 02:00
天氣轉熱，灣區2025年水果採摘季正式展開。(取材自Pexels @Zen Chung)

舊金山灣區採摘季 逾20家果園開放預約自採 這3水果先登場

2025-05-20 17:32
面對日益多元的客流，不少華人超市也逐漸調整經營策略，例如增設英語標示、提供多語言收銀服務等。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

物價飛漲 華人超市成其他族裔「省錢寶地」

2025-05-18 21:15
黄金德的后代黃諾曼在投票现场。（華促會提供）

承諾保障出生公民權 加州眾議會壓倒性通過李天明AJR 5提案　

2025-05-20 13:43

超人氣

更多 >
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
中國白領移民美國開Uber 華女不後悔：享受「從未有的自由」

中國白領移民美國開Uber 華女不後悔：享受「從未有的自由」
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用