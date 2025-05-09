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北加台灣工商會 陳思如任新會長

記者江碩涵／聖荷西報導
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北加州台灣工商會第38屆會長、副會長及理監事選舉4月25日晚間在狀元樓餐廳圓滿完成。（主辦單位提供）
北加州台灣工商會第38屆會長、副會長及理監事選舉4月25日晚間在狀元樓餐廳圓滿完成。（主辦單位提供）

北加州台灣工商會第38屆會長、副會長及理監事選舉日前在聖塔克拉拉市完成，這次選舉吸引眾多會員踴躍參與，投票過程公開透明，充分展現協會民主運作與自治精神，新會長由陳思如（Sybil Chen）擔任。

本屆選舉由第38屆司選委員會全權主辦，主席王若衣帶領黃俊肇、陳朝全、王以芹、吳浩正、蔡欣凌，及賴淑娜委員們監督執行會務人員選舉。司選委員會已於選舉結束後完成所有相關任務，並正式宣布解散。

新當選團隊以經驗豐富、具遠見的陳思如為核心，將攜手各副會長與理監事，致力推動北加州台灣工商會的會務升級與會員服務創新。陳思如表示，感謝全體會員的信任與支持，將充分發揮團隊力量，強化工商交流平台，打造更多產業研討與商機媒合活動，推動北加州台灣工商會邁向更輝煌的新里程。

新當選名單為第一副會長高蕙玲、第二副會長黃詩芸、任期兩年的理事有梁中棣、周孟賢、盧蔓菁、曾淑媛、游捷蓮，任期一年遞補理事為蘇朱蓓琳，任期一年候補理事為向芸慧、黃潔宜，任期兩年監事為杜兆明、張啓偉。

工商會自成立以來，長期為北加台商提供資源整合與互助平台，並積極參與當地與主流社會之公益活動，為會員創造更多價值，也為促進台美經貿合作貢獻力量。

北加州台灣工商會第38屆會長、副會長及理監事選舉4月25日晚間在狀元樓China...
北加州台灣工商會第38屆會長、副會長及理監事選舉4月25日晚間在狀元樓China Stix餐廳圓滿完成。（主辦單位提供）
北加州台灣工商會第38屆會長、副會長及理監事選舉4月25日晚間在狀元樓China...
北加州台灣工商會第38屆會長、副會長及理監事選舉4月25日晚間在狀元樓China Stix餐廳圓滿完成。（主辦單位提供）

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