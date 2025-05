加州博覽會 傳奇女團En Vogue壓軸登場

加州博覽會將於7月11日至27日在沙加緬度Cal Expo舉行。(取自加州博覧會活動官網)

沙加緬度蜂報報導,2025年加州 博覽會(California State Fair)公布壓軸演出陣容,由擁有白金唱片銷量、以「突破性音樂風格」與「大膽時尚」聞名的女聲天團En Vogue擔綱演出。她們將於博覽會最後一晚(7月27日)登上豐田 (Toyota)演唱會系列的主舞台。

今年為期17天的博覽會將於7月11日周五至7月27日周日在沙加緬度Cal Expo舉行,活動內容包括美食、遊樂設施、農業競賽與每日不同的現場音樂表演。 Cal Expo位於1600 Exposition Blvd. in Sacramento。

En Vogue代表作包括My Lovin’ (You′re Never Gonna Get It)、Free Your Mind與Don′t Let Go (Love)。主辦單位表示,她們融合節奏藍調(R&B)、靈魂樂與流行音樂,傳遞關於愛、身分認同與堅韌精神的正面訊息。

加州博覽會執行長馬丁尼茲(Tom Martinez)說:「能夠邀請這樣一組標誌性的音樂團體來演出,是一種榮幸。她們的和聲、風格與影響力歷久彌新,這將會是一場難忘的夜晚!」

加州州博覽會源自1854年,宗旨是推廣加州的農業技術、畜牧成果與工業發展,為全州農民、商人和市民創造交流平台。第一屆博覽會於舊金山 舉辦,之後到不同城市舉辦,1968年起定址於沙加緬度的Cal Expo 展覽場,占地超過350英畝。加州博覽會逐漸從農業展,轉型為涵蓋文化、娛樂、音樂、美食及社區參與的大型綜合性活動,吸引數十萬名遊客,是加州夏季最重要的公眾節慶之一。

2025年加州博覽會有五大亮點,包括豐田演唱會系列、嘉年華遊樂園、金牌農業競賽、美食博覽及藝術與手工藝展區。

加州博覽會須購票入場,相關資訊如下:

─入場票:成人16美元、62歲以上長者12美元、5至12歲兒童10美元,4歲以下幼童免費。

─停車費:每車15美元

─演唱會觀賞:入場票已含觀賞演出,但不保證有座位;加購保留座位票,每張45美元

─遊樂設施票券:每張1美元;快速通關(Fast Pass)10至15美元;無限暢玩手環39至44美元,需於遊樂區現場購買,價格依日期而不同。