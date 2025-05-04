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加州博覽會 傳奇女團En Vogue壓軸登場

編譯組／綜合報導
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加州博覽會將於7月11日至27日在沙加緬度Cal Expo舉行。(取自加州博覧會活動官網)
加州博覽會將於7月11日至27日在沙加緬度Cal Expo舉行。(取自加州博覧會活動官網)

沙加緬度蜂報報導，2025年加州博覽會(California State Fair)公布壓軸演出陣容，由擁有白金唱片銷量、以「突破性音樂風格」與「大膽時尚」聞名的女聲天團En Vogue擔綱演出。她們將於博覽會最後一晚(7月27日)登上豐田(Toyota)演唱會系列的主舞台。

今年為期17天的博覽會將於7月11日周五至7月27日周日在沙加緬度Cal Expo舉行，活動內容包括美食、遊樂設施、農業競賽與每日不同的現場音樂表演。 Cal Expo位於1600 Exposition Blvd. in Sacramento。

En Vogue代表作包括My Lovin’ (You′re Never Gonna Get It)、Free Your Mind與Don′t Let Go (Love)。主辦單位表示，她們融合節奏藍調(R&B)、靈魂樂與流行音樂，傳遞關於愛、身分認同與堅韌精神的正面訊息。

加州博覽會執行長馬丁尼茲(Tom Martinez)說：「能夠邀請這樣一組標誌性的音樂團體來演出，是一種榮幸。她們的和聲、風格與影響力歷久彌新，這將會是一場難忘的夜晚！」

加州州博覽會源自1854年，宗旨是推廣加州的農業技術、畜牧成果與工業發展，為全州農民、商人和市民創造交流平台。第一屆博覽會於舊金山舉辦，之後到不同城市舉辦，1968年起定址於沙加緬度的Cal Expo 展覽場，占地超過350英畝。加州博覽會逐漸從農業展，轉型為涵蓋文化、娛樂、音樂、美食及社區參與的大型綜合性活動，吸引數十萬名遊客，是加州夏季最重要的公眾節慶之一。

2025年加州博覽會有五大亮點，包括豐田演唱會系列、嘉年華遊樂園、金牌農業競賽、美食博覽及藝術與手工藝展區。

加州博覽會須購票入場，相關資訊如下：

─入場票：成人16美元、62歲以上長者12美元、5至12歲兒童10美元，4歲以下幼童免費。

─停車費：每車15美元

─演唱會觀賞：入場票已含觀賞演出，但不保證有座位；加購保留座位票，每張45美元

─遊樂設施票券：每張1美元；快速通關(Fast Pass)10至15美元；無限暢玩手環39至44美元，需於遊樂區現場購買，價格依日期而不同。

加州 豐田 舊金山

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