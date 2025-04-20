公園音樂會5月回歸 沙加緬度之子獻藝

公園音樂會5月2日登場，每周五晚上6時開始，連續九周。圖為活動海報。(取自主辦單位Downtown Sacramento Partnership官網)

沙加緬度蜂報報導，第32屆年度公園音樂會（Concerts in the Park）系列活動將於5月回歸，地點為沙加緬度市中心的查維斯廣場（ Cesar Chavez Plaza）。

這項由沙加緬度市中心夥伴計畫（Downtown Sacramento Partnership）主辦的現場音樂盛會，為夏季揭開序幕，邀請在地居民與遊客齊聚一堂，共同欣賞並支持沙加緬度出產的本地音樂人才。

這場陽光下的音樂嘉年華為期九周，自5月2日起每周五舉行，完全免費，活動從晚上6時開放入場，音樂演出持續至9時30分。

本屆音樂會陣容多元，匯集葛萊美 獎得主、知名 DJ、沙加緬度傳奇音樂人與新秀演出者。今年邀請到的藝人包括饒舌歌手Xzibit、搖滾雙人組 Phantogram、美式雷鬼搖滾樂團 The Expendables 等，有超過35位藝人演出。 完整演出名單可至主辦單位官網查詢。

藍調歌手黎亞倫的舞台夢

沙加緬度出生的節奏藍調（R&B）歌手黎亞倫（ Aaron Le，音譯），也將站上查維斯廣場舞台，參與5月16日的演出。當日其他表演者還包括Yoni、Basi Vibe、歌手兼DJ Eddy，以及壓軸的Khloe Rose。

26歲的黎亞倫首度登上公園音樂會，他回憶得知自己獲選時，臉上掛著大大的笑容。「身為沙加緬度的音樂人，這是我其中一個最大的夢想，」他 說，「能夠入選這場活動的演出名單，是我一直以來的重要目標。那一刻真的像夢一樣，雖然感覺我們終於做到了，但我知道這條路還很長。」

黎亞倫目前兼顧音樂事業、兼職工作與學業，就讀於沙加緬度城市學院（Sacramento City College），並計畫轉學至沙加緬度州立大學主修企業管理。

黎亞倫近期因一段在抖音（ TikTok）上分享的歌曲《Sactown》片段而備受矚目。他表示，它帶有懷舊感，因為大家都聽過《Southside》，是 2000年代R&B的氛圍。即使有人沒聽過原曲，也會覺得這旋律很抓耳。

黎亞倫並非音樂界新手，從高中11年級（約16歲）開始錄音創作，曾與多位藝人合作。他的演出歷程橫跨夜店、表演場館，甚至曾短暫登上大型音樂節Rolling Loud的舞台。

在傳承與熱情間堅持前行

黎亞倫表示，他以能身為第一代移民家庭子弟，堅持學業與音樂夢想並行為傲。他說︰「作為一名亞裔 美國人，我的父母從越南 來到這個完全陌生的國度，是為了讓我們擁有更好的生活、更好的機會。」

但黎亞倫說：「當我告訴他們我想當藝人時，對他們來說其實不是理想的選擇」、「不過，現在他們開始看到我的努力慢慢開花結果。盡管如此，他們仍常提醒我，這些都很好，但我們還是希望你完成學業、找到好工作。」他表示，將持續「乘著這股浪潮」推出新歌與一張六首曲目的迷你單輯( EP)，預計5月發行。