邁入第35年 海華玉山友誼盃壘球賽開打

參與團隊與來賓合影。（記者王日芯╱攝影）

中華民國 僑務委員會贊助、金山灣區 僑教中心協辦、海華棒壘球協會主辦的「2025第35屆金山灣區海華玉山友誼盃成人壘球錦標賽」日前在聖荷西市Santana Park揭幕。此活動邁入第35個年頭，堪稱灣區歷史最悠久的台美僑界壘球盛事。

本屆賽事歷時四周末、共八天賽程，分為甲組與準甲組兩個級別，共七支隊伍、超過百位球員參加，包含神鷹隊（Falcons）、球人隊（Ballers）、台大校友隊（Taida）、臺客老虎隊（Tigers）、史丹福大學 紅雀隊（Cardinals）、DAB（流浪者及第一棒聯隊）以及三上三下隊（3U3D）。首輪採單循環制，每隊6場，共21場預賽。進入決賽後將再進行六場，總計27場賽事。

來賓合影。（記者王日芯╱攝影）

開球儀式4月5日上午舉行。金山灣區僑教中心副主任許彩鳳、海華棒壘球協會會長陳勝銘、華運會主委陳立功共同主持，僑務委員魏德珍、李垣麟亦現場致意，並與各隊隊長、領隊交流合影。

許彩鳳表示，海華玉山友誼盃壘球賽不僅是體育競賽，更是僑社情誼的象徵，「這項活動長年以來凝聚了灣區的台美社群，不論是一代、二代，透過壘球建立起跨世代的連結與認同」。

她向僑胞介紹僑委會推動的全新電子僑卡，提供多項優惠，希望僑界踴躍申辦。

開球儀式中，許彩鳳主投，魏德珍、李垣麟及陳立功輪番上場打擊，展現活力。李垣麟更以一記強勁滾地球展現「寶刀未老」的身手，引起現場歡呼。

活動現場溫馨熱絡，各隊伍也展現良好體育精神。其中，台裔第二代為主的神鷹隊堅持參賽已逾20年，無論景氣起伏、隊員更替，始終如一地支持海華壘球活動，成為本地僑界運動文化的重要象徵。

值得一提的是，參賽隊伍多元化，不乏融合台、美、華、越等背景的選手，體現灣區社群的包容與交流。