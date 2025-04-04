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小主播夏令營招生 6月沉浸式學習中華文化

記者王日芯／聖荷西報導
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北加州中文學校聯合會將舉辦中華文化與小主播夏令營。（記者王日芯／攝影）
北加州中文學校聯合會將舉辦中華文化與小主播夏令營。（記者王日芯／攝影）

加州中文學校聯合會將於6月23日至28日舉辦中華文化與小主播夏令營，地點位於金山灣區僑教中心。夏令營招生對象是2025年9月即將升讀1至8年級學童，將依年齡分組進行課程，主要以中文進行。但學生不需具備中文基礎，營隊將安排多位高中生雙語助教協助，確保學生能輕鬆理解課程內容並獲得充分支持。

夏令營的費用包含上課費用、每日營養午餐、點心、一件T恤及所有課程材料費。夏令營將邀請灣區專業文化老師擔任教師，帶領學生深入學習中華文化。課程內容包括民俗文化與民間藝術、中華傳統手工藝、中華特色小吃製作、小小主播台風談吐學習，及其他文化活動與互動學習。

僑教中心主任莊雅淑表示，今年夏令營特別強調沉浸式學習體驗，透過動手做、實地演練與互動課程，讓孩子在歡樂的氛圍中學習中文與中華文化。她說，希望孩子們透過營隊不僅增進語言能力，還能對自己的文化背景產生認同與自信，並鼓勵家長踴躍報名，讓孩子在暑假收穫滿滿，培養更多技能與興趣。

夏令營課程內容豐富多元，透過舞龍舞獅、扯鈴、踢毽子、跳繩等民俗體育活動，讓孩子在娛樂中鍛鍊身體，感受中華傳統文化的獨特魅力。舞蹈課程中孩子們將學習民俗舞蹈，感受傳統藝術的韻律與精髓。藝術領域則有專業老師將帶領學員探索戲曲表演、傳統藝術，讓孩子在趣味活動中體驗傳統文化的深厚底蘊。

手工藝課程則讓孩子們透過創作培養專注力與創造力，每件作品都是個人想像力的具體呈現。此外還有美食課程，帶領孩子學習製作道地中華小吃，從烹飪過程中探索飲食文化，品味其中的歷史與傳統。

團康活動將幫助孩子在遊戲與競賽中學習團隊合作與領導力，培養社交技巧，提升表達能力。今年夏令營的一大亮點是「小小主播」課程，孩子將學習演說技巧，進行主持練習，提升語言表達能力，並在實際演練中鍛鍊台風與自信。

北加州中文學校聯合會表示，夏令營不僅提供豐富文化學習機會，也特別安排更長的營隊時間，從五天延長至六天，並將成果發表會安排在周六，家長能親自參與孩子的學習成果展示。此外，營隊也將提供營養均衡的午餐與每日點心，確保孩子們在舒適的環境中快樂學習。報名網址：https://drive.google.com/file/d/1W1TDg5gXO0od1DK0pztkfpYHSaeWp16-/view

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