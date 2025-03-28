金山灣區媽媽教室 吳念槐4月4日講易經

為了讓灣區僑胞了解更多易經內容，主修物理及化學並長期鑽研易經的博士吳念槐將以深入淺出、通俗易懂的方式，闡釋易經的哲理。（主辦單位提供）

易經是古人的智慧結晶，承載的是豐富生活、辯證的邏輯智慧，可引導人們遭遇難題時多元思考、兼顧正反面，提升自己的心靈層次與人事準則。金山灣區 媽媽教室負責人高玉麗表示，為了讓灣區僑胞了解更多易經內容，這次邀請到主修物理及化學並長期鑽研易經的博士吳念槐，他將以深入淺出、通俗易懂的方式，闡釋易經的哲理。

吳念槐主修物理及化學，並於肯塔基州立大學拿到有機化學博士。1973至1986年執教於威州醫學院，著有論文數十篇及一專利，創業二家化驗所，十年後化驗所與Aurora Health Care,Inc.合併成立ACL Laboratory並任法醫毒性分析科主任，2008年退休 。曾任威州州長Tony Earl亞洲人辦公室顧問、美華協會（OCA）威州分會會長，任期內為陳果仁案募款爭取華人權益，本世紀初也任密城樞機主教區董事，2010年遷居灣區至今。

演講內容將提到對易經產生興趣的種子、易經作者們的時代背景、寫作對象及人的本質，並分享易經思維中「謀定而後動」的實際例子，用易經形式在去年美國大選 前的預測結果等。

主題：閒談易經入門後之感悟。

講者：吳念槐。

時間：4月4日上午10時至12時。

地點：金山灣區僑教中心（100 S. Milpitas Bvd., Milpitas, CA95035）。

電洽：408-252-7070。