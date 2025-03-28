金山灣區僑教中心「Story Time」 音樂律動聚僑青

金山灣區僑教中心圖書館日前舉辦3月的「story time」活動，邀請台灣音樂老師蕭利倩以自創的「愛洗手的小浣熊」洗手歌，搭配浣熊手作帶活動。（主辦單位提供）

金山灣區 僑教中心圖書館日前舉辦3月的「Story Time」活動，邀請台灣音樂老師蕭利倩以自創的「愛洗手的小浣熊」洗手歌，搭配浣熊手作，帶領小朋友以聽覺、觸覺、視覺感受音樂律動，吸引逾60位僑青家庭成員熱情參與。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，中心每月固定辦理Story Time，希望透過活動讓僑青家庭走入中心認識僑務服務，蕭利倩教授音樂超過20年，是台灣巧連智寶寶版音樂律動單元製作人，這場Story Time將讓僑青親子 體驗音樂樂趣。

金山灣區僑教中心圖書館日前舉辦3月的「story time」活動，邀請台灣音樂老師蕭利倩（左）辦活動，僑教中心主任莊雅淑（中）與其合影。（主辦單位提供）

蕭利倩以六首自創童謠，包含「愛洗手的小浣熊」歌，帶領幼童想像自己是小浣熊，跟著老師模仿節奏型，透過等聲音與動作提升音感與語調掌握，利用絲巾、小鈴鼓、響板等樂器，跟著音樂節奏一起遊玩，手作老師劉禎禎則帶領，小朋友製作可愛的洗手小浣熊。